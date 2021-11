VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, col Marcianise arriva il tris di vittorie consecutive. Risultati e classifica

L’anticipo dell’8a giornata del girone blu di Serie A3 Credem Banca vede Aurispa Libellula Lecce Volley e Dist&Log Marcianise affrontarsi al Palasport di Tricase. Ad inizio gara è stato osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa dell’arbitro nazionale Federica De Luca e del piccolo Andrea, nell’ambito dell’iniziativa “Settimana di Federica” organizzata dalla FIPAV Puglia. Da segnalare una buona cornice di pubblico, femminile in particolare, che ha ben risposto all’iniziativa della società di concedere l’ingresso gratuito alle donne.

Coach Alessandro Marte sceglie il sestetto “tipo” con Martin Kindgard in regia, Casaro opposto, i centrali Rau e Maccarone, i martelli Vinti e Corrado, e il libero Paolo Cappio.

Si comincia con le due compagini che tentano di scoprire l’una i punti deboli dell’altra, ma Marcianise sembra capirlo prima e prova un mini allungo (4-7). Aurispa Libellula non si scompone e raggiunge il “treno” con un paio di palloni messi a terra da Corrado (12-12). Sulle ali dell’entusiasmo i salentini si portano a + 3 (15-12). Battute float e murate impietose costringono coach Racaniello a chiamare il primo timeout sul 19-14. Il break stavolta lo fa Marcianise che recupera punti e spinge coach Marte al time-out. Poi diventa una lotta punto su punto e ai vantaggi viene fuori la cattiveria agonistica di Aurispa Libellula che conquista il primo set (27-25).

Nel secondo set Aurispa Libellula conserva, per le battute iniziali, la stessa verve del primo (6-4). L’equilibrio torna ad imporsi a stretto giro, con Marcianise che prende fiducia e margine nel punteggio (10-12). Break dei padroni di casa che ricevono bene ed attaccano ancora meglio, riportandosi avanti di due punti (14-12). Nessuna delle due squadre riesce ad imporsi e l’elastico nel punteggio è inevitabile, sino alla reazione d’orgoglio di Aurispa Libellula che non si vede riconoscere un punto e risponde con i fatti (21-18). Qualche errore di troppo permette agli ospiti l’aggancio, ma Vinti in pallonetto e Cappio con una strepitosa difesa senza muro, mettono in condizione Aurispa Libellula di vincere anche il secondo set (25-21).

Inizio terzo set a senso unico, con i salentini famelici che costringono coach Racaniello a chiedere due timeout ravvicinati (4-0). Aurispa Libellula si distrae un attimo e Marcianise non si fa pregare per riavvicinarsi, ma poi torna a fare sul serio e riprende margine con Vinti che mette a terra il 10-7. Kindgard è preciso nello smistare il pallone e i suoi compagni non si fanno pregare (18-12). Casaro è puntuale, Maccarone e Rau rispondono bene a muro e si vola a +8 (21-13). Il finale è tutto di marca salentina, che chiude con prepotenza la partita sul 25-15.

IL TABELLINO

AURISPA LIBELLULA LECCE-DIST&LOG MARCIANISE 3-0

(27-25; 25-21; 25-15)

AURISPA LIBELLULA: Bruno Vinti 6, Martin Kindgard 1, Francesco Corrado 18, Nicolò Casaro 14, Graziano Maccarone 4, Giancarlo Rau 8, Paolo Cappio (L), Francesco Fortes, Enrico D’Alba, Francesco Giaffreda (L), Marco Lucarelli, Lorenzo Persichino, Fiorenzo Melcarne. All. Marte

DIST&LOG MARCIANISE: Libraro A., Libraro E. 12, Vetrano 6, Carelli 12, Tartaglione 5, Ndrecaj 6, Bizzarro (L), Vacchiano (L), Faenza, Montò 3, Leone, Siciliano, Cucino. All. Racaniello.

Arbitri: Ruggero Lorenzin – Anthony Giglio

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 8): Aversa-Tuscania 3-1, Palmi-Galatina 3-1, Lecce-Marcianise 3-0, Massa Lubrense-Ottaviano 0-3, Casarano-Modica 3-1, Marigliano-Aci Castello 0-3. Riposa Sabaudia.

CLASSIFICA: Palmi 19 – Aci Castello e Lecce 16 – Aversa e Modica 15 – Tuscania 14 – Casarano 13 – Marcianise e Ottaviano 9 – Sabaudia 7 – Massa Lubrense 6 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (5 dic.): Galatina-Sabaudia, Tuscania-Palmi, Modica-Massa Lubrense, Ottaviano-lecce, Aci Castello-Aversa, Marcianise-Casarano. Riposa Marigliano.

(fonte: Davide Ruberto – Uff. Stampa Aurispa Libellula Lecce)