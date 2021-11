BASKET A2/m – Next Nardò, ecco il riscatto: contro Chiusi arriva la quarta vittoria stagionale. Risultati e classifica

La Next Basket Nardò ritorna a vincere dopo lo stop di Frosinone e batte nettamente la neopromossa Chiusi, dopo un primo quarto un po’ in sofferenza. Ferguson e compagni, poi, sciolta la tensione, alzano i giri del motore e vanno in scioltezza sino al +21 finale. Domenica prossimo altro scontro salvezza a Latina.

—

IL TABELLINO

NEXT NARDÒ-UMANA CHIUSI 83-64

(12-18, 23-16, 21-14, 27-16)

NARDÒ: Jazzmarr Ferguson 22 (7/8, 2/5), Quintrell Thomas 22 (8/9, 0/0), Mitchell Poletti 12 (5/10, 0/5), Matteo Fallucca 9 (0/2, 3/7), Ennio Leonzio 8 (2/5, 1/2), Andrea La torre 5 (1/1, 1/2), Mihajlo Jerkovic 3 (0/0, 1/2), Federico Burini 2 (1/3, 0/1), Antony Tyrtyshnik 0 (0/0, 0/0), Bogdan Mirkovski 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0). Coach: Gandini.

Tiri liberi: 11 / 12 – Rimbalzi: 38 3 + 35 (Quintrell Thomas 15) – Assist: 13 (Jazzmarr Ferguson 5).

CHIUSI: Jeremiah Wilson 20 (5/8, 3/9), Lester Medford 14 (4/7, 0/3), Francesco Fratto 11 (2/5, 2/2), Lorenzo Raffaelli 6 (2/4, 0/4), Luca Pollone 5 (1/3, 1/6), Bernardo Musso 3 (0/3, 1/7), Martino Criconia 3 (0/1, 1/2), Andrea Ancellotti 2 (1/3, 0/1), Nicola Mei 0 (0/0, 0/0), Leonardo Biancotto 0 (0/0, 0/0). Coach: Bassi.

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 34 8 + 26 (Jeremiah Wilson 12) – Assist: 12 (Lester Medford 5)

—

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 9): Eurobasket Roma-Ferrara 67-74, Ravenna-San Severo 74-71, Scafati-Fabriano 98-82, Nardò-Chiusi 83-64, Verona-Stella Azzurra Roma 78-64, Forlì-Latina (30 nov.), Cento-Chieti (22 dic.).

CLASSIFICA: Scafati e Ravenna 16 –Verona 11 – Forlì 10 – Cento, Nardò, Chiusi, Ferrara, San Severo 8 – Chieti, Stella Azzurra Roma, Eurobasket Roma 6 – Latina e Fabriano 4.

PROSSIMO TURNO (5 dic.): Fabriano-Cento, Scafati-Verona, Latina-Nardò, Ferrara-Chieti, San Severo-Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma-Ravenna, Chiusi-Forlì.