VOLLEY A3/m – Casarano, che impresa! Leo Shoes vince la dura battaglia contro Modica

Una Leo Shoes Volley Casarano che sfodera la migliore (finora) prestazione stagionale riesce ad essere autrice dell’impresa di giornata superando per 3-1 la vice capolista Avimecc Modica che ha dimostrato di ben valere i punti conquistati e l’etichetta di squadra rivelazione.

Lo spettacolo offerto dalle squadre in campo è stato di grandissimo livello con giocate importanti che hanno deliziato il pubblico presente: ad avere la meglio è stata la squadra di mister Licchelli che ha saputo gestire con intelligenza le fasi calde dei vari set avendo così la meglio su un roster siciliano che è stato costretto a cedere le armi ad una Leo Shoes in forma smagliante.

Il parziale di apertura ha fatto capire che sarebbe stata dura lotta e che per portare a casa il successo ci sarebbe voluta la migliore Leo Shoes della stagione: così è stato anche se a portarsi avanti per prima è stata la formazione di coach D’Amico che, dopo una serie interminabile di vantaggi, l’ha spuntata per 32-30.

Un duro colpo che Torsello e soci hanno tuttavia incassato con astuzia perché hanno saputo reagire anche in un momento difficile, trovando nuova linfa e grandi giocate: Paoletti, Petras e Baldari martellano al servizio e in attacco trascinando la formazione di casa verso la parità nel computo dei set (25-19).

Agonismo, lotta e spettacolo non si lasciano attendere anche nel terzo set: le due squadre in campo non mollano la presa ma, a differenza del primo set, ad avere la meglio ai vantaggi sono i rossoazzurri che, grazie a Ciardo in versione attaccante, confezionano il sorpasso tra l’entusiasmo generale (26-24).

Il vantaggio galvanizza i ragazzi di mister Licchelli che rientrano in campo con la volontà di portare a compimento l’impresa: Torsello mura e attacca da centro, Paoletti e Petras continuano a metter giù palloni e così la Leo Shoes Casarano mette definitivamente alle corde l’Avimecc Modica (25-20) che nulla può al cospetto di una squadra che oggi ha mostrato tutta la sua grande forza tecnica, tattica e di testa.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES CASARANO-AVIMECC MODICA 3-1

(30-32, 25-19, 26-24, 25-20)

CASARANO: D’Amato 1, Petras 20, Peluso 5, Meleddu, Ciardo 5, Stefano ne, Scaffidi, Torsello 8, Baldari 14, Pierri (L), Ribecca, Urso (L) ne, De Micheli ne, Paoletti 26. Coach: Licchelli.

MODICA: Alfieri 5, Raso 5, Martinez 24, Caleca ne, Turlà, Chillemi 13, Nastasi (L), Gavazzi ne, Aiello (L), Firrincieli, Loncar 9, Garofolo 12, Saragò 3. All. D’Amico.

Arbitri: Di Bari e Papapietro.

—

VOLLEY A3/M GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 8): Aversa-Tuscania 3-1, Palmi-Galatina 3-1, Lecce-Marcianise 3-0, Massa Lubrense-Ottaviano 0-3, Casarano-Modica 3-1, Marigliano-Aci Castello 0-3. Riposa Sabaudia.

CLASSIFICA: Palmi 19 – Aci Castello e Lecce 16 – Aversa e Modica 15 – Tuscania 14 – Casarano 13 – Marcianise e Ottaviano 9 – Sabaudia 7 – Massa Lubrense 6 – Galatina 4 – Marigliano 1.

PROSSIMO TURNO (5 dic.): Galatina-Sabaudia, Tuscania-Palmi, Modica-Massa Lubrense, Ottaviano-lecce, Aci Castello-Aversa, Marcianise-Casarano. Riposa Marigliano.

(fonte: US Leo Shoes Volley)