VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula Lecce, a sorpresa arrivano le dimissioni di coach Marte

La Lega di Pallavolo Serie A ha posticipato le gare degli ottavi, quarti e semifinali della Coppa Italia A3. Ieri si sarebbero dovuti giocare gli ottavi di finale, posticipati al 19 gennaio; i quarti passano dal 6 al 26 gennaio, mentre le semifinali incrociate slittano al 16 febbraio. Il campionato, salvo ulteriori rinvii, tornerà domenica prossima, 9 gennaio.

In casa Aurispa Libellula Lecce, però, c’è stata una novità abbastanza clamorosa nelle ultime ore. Coach Alessandro Marte non fa più parte della società, causa dimissioni volontarie. Marte aveva sostituito, a metà novembre, l’esonerato coach Fabrizio Grezio, e aveva rilanciato la squadra con sette vittorie consecutive, riportandola al primo posto provvisorio.

Dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, il ds del club, Antonio Scarascia, così commenta: “L’operato di Alessandro Marte, nelle ultime settimane, è sotto gli occhi di tutti, aveva trasmesso nello spogliatoio serenità e umiltà. Dopo la separazione con Grezio, la società di è attivata per cercare di coprire la casella vuota del primo allenatore. Non ci aspettavamo le dimissioni di Marte, al quale veniva garantito un ruolo importante nello staff per il resto della stagione, oltre a rientrare nei progetti futuri. Prendiamo atto della situazione e guardiamo avanti, credendo, come sempre abbiamo fatto, nella potenzialità del roster. Presto renderemo ufficiale il nome del nuovo tecnico, siamo ai dettagli”.

(foto: coach A. Marte – archivio ph Basurto)