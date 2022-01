BASKET A2/m – Pausa forzata per tutti causa Covid. La Next Nardò si sposta a Lecce

La Lega Nazionale di Pallacanestro ha disposto il posticipo della tredicesima giornata del torneo di A2 di basket per via dei numerosi casi di positività al Covid emersi negli ultimi giorni dello scorso anno e che hanno colpito pesantemente diversi club. La giornata rinviata sarà recuperata domenica 16 gennaio.

Con tale rinvio, si creano gli spazi per i recuperi di campionato del girone d’andata, che definiranno le otto qualificate alla Final Eight 2022 di Coppa Italia, previste per metà marzo.

Le giornate del 9 e 16 gennaio, prima (14esima) e seconda (15esima) giornata di ritorno, saranno riprogrammate con successivo comunicato ufficiale.

La Next Nardò, pertanto, dovrebbe ritornare in campo domenica 16, nella sua nuova sede di via Merine a Lecce, per ospitare il San Severo.

(foto: il palasport di via Merine a Lecce – archivio)