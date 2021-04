VOLLEY A2/f – Finalmente Cutrofiano! Contro Marsala arriva una vittoria storica e indimenticabile

E finalmente arrivò la prima, storica, vittoria nella Pool Promozione per Cuore di Mamma Volley Cutrofiano. Nel recupero della quinta giornata d’andata giocato ieri sera al Pala Cesari, le Pantere salentine hanno avuto la meglio, in quattro set, del Marsala in un’ora e 40 di gioco.

Una vittoria indimenticabile per tutto il gruppo, ottenuta con cuore, grinta ed efficacia, soprattutto in battuta e in difesa. I tre punti danno fiducia a tutto l’ambiente, anche in vista delle ultime tre gare della Pool Promozione, a partire da quella casalinga, contro il Pinerolo, in programma lunedì sera. E poi, a chiudere, trasferta a Marsala (25 aprile) e, a chiudere, gara casalinga contro la capolista Roma (2 maggio).

Su tutti, spicca Caneva, autrice di 19 punti; a seguire: Provaroni 15 e M’Bra 12. “Ora la scintilla è scoccata – si legge in un nota del club – e tocca a tutti farla diventare fuoco”.

—

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 3

SIGEL MARSALA 1

(25-22, 25-18, 17-25, 25-14 – 1h41′)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Provaroni 15, Tarantino ne, Avenia 6, Soleti (L) ne, Quarchioni 11, M’Bra 12, Castaneda 0, Menghi 7, Rizzieri 0, Salviato 0, Morciano ne, Caneva 19, Gorgoni 1. Coach: Carratù.

MARSALA: Caserta 2, Mc Call-Ginnis 15, Nonnati 0, Mistretta (L), Mazzon 15, Demichelis 2, Parini 4, Vaccaro (L), Pistolesi 20, Colombano 1, Caruso 6, Soleti 4. Coach: Amadio.

ARBITRI: Gaetano-Cavalieri.

—

CLASSIFICA: Roma 59 – Mondovì 54 – Macerata 49 – Vallefoglia 47 – Pinerolo 44 – Marsala 43 – Cutrofiano 41 – Sassuolo e Soverato 37 – SG Marignano 33.

PROSSIMO TURNO (18.04): Vallefoglia-Roma, SG Marignano-Mondovì, Cutrofiano-Pinerolo (19.04 h 19.30), Soverato-Marsala, Macerata-Sassuolo.

(foto: archivio, ©SalentoSport/Coribello)