SERIE D/H – I top e flop della 26ª giornata

Conclusasi la ventiseiesima giornata del girone H di Serie D, stiliamo come di consueto la nostra classifica settimanale coi Top e Flop.

TOP

Malcore (CERIGNOLA): Ormai una certezza. Trascina i suoi ad un’altra vittoria. Oltre a fornire un ottima prestazione, regala, come al solito, una rete e un assist. Con la marcatura siglata contro la Puteolana, sono sei, ora, le partite consecutive con un suo gol. TRASCINATORE

Lattanzio (BITONTO): Con le sue due reti batte il Sorrento. I neroverdi conquistano tre punti pesanti e la distanza dalla griglia playoff rimane ferma a due punti. L’attaccante segna prima di testa e poi da calcio di rigore. DECISIVO

Elefante (PORTICI): Non riesce ad evitare la sconfitta dei suoi compagni. È autore di una buona prestazione condita da due reti che non bastano, però, a regalare ai suoi la vittoria, perchè il Picerno, di gol, ne fa quattro. TENACE

FLOP

Gravina: La vittoria manca da ben undici partite. Ora la situazione di classifica si fa sempre più preoccupante. I murgiani non riescono a scuotersi nemmeno nel derby contro l’Altamura. Gara persa anche questa volta di misura. CADUTA LIBERA

La Monica (SORRENTO): Il suo fallo di mani risulta decisivo per la gara della sua squadra, saltando in modo scomposto e colpendo la sfera con il braccio sinistro. Commette un errore, quindi, evitabile. Il rigore chiude la partita in favore del Bitonto. INGENUO

Amoruso (FASANO): Stesso discorso di La Monica. Commette un fallo ingenuo e inutile, che permette ai federiciani di conquistare l’intera posta in palio. Dal dischetto, Cerone firma la vittoria andriese. La striscia di risultati utili quindi si interrompe al “Degli Ulivi” per i brindisini. COLPEVOLE

(foto: G. Malcore, archivio ©D. Nestola)