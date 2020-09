VOLLEY A2/f – Ecco Castaneda, una guantamera per la Cuore di Mamma Cutrofiano

Dopo la bella vittoria di Montecchio, arrivata alla prima di campionato, giunge un’altra bella notizia per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano: l’ingaggio della fortissima cubana Liannes Simon Castaneda.

La caraibica arriva direttamente da Caserta, dove era titolare in A1. Ha 34 anni ed ha cominciato a giocare a Guantanamo, vestendo anche la maglia della sua Nazionale. Sbarca in Europa a Zurigo, poi vola in Repubbica Ceca dove vince Coppa e Scudetto. La tappa succcessiva è la Grecia, in forza all’Aris Tessalonica, poi un salto in Turchia e l’ingaggio della Volalto Caserta.

Castaneda è atleta solida, forte fisicamente (188 cm) e dalla tecnica sopraffina, senza dubbio un opposto che alzerà, e di molto, il tasso tecnico della rosa di coach Antonio Carratù che, domenica 27 settembre, ospiterà la Teodora Ravenna.