VOLLEY A2/f – Cutrofiano, tutto bene per due set e mezzo: in Coppa Italia va avanti il Pinerolo

Una beffa per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano. Le ragazze di coach Antonio Carratù vanno avanti di due set ma poi si perdono sul più bello. Il Pinerolo va avanti in Coppa Italia di A2, le Pantere restano al palo.

Partenza sprint per Menghi e compagne che mettono a terra palloni su palloni e chiudono i primi due set lasciando le avversarie a 21 punti.

Anche il terzo set sembra mettersi nel migliore dei modi, almeno sino all’infortunio di Jessica Panucci, costretta a uscire dal campo. Gli equilibri tecnico-tattici non sono più quelli visti nei primi due set e le piemontesi ne approfittano, affondando i colpi e sfruttando l’incapacità di riorganizzarsi in fretta da parte delle padrone di casa. Il terzo set è appannaggio del Pinerolo per 25-17; il quarto per 25-15. Si va al tie–break e la maggiore esperienza del Pinerolo si fa sentire. Rientra in campo anche Panucci, anche se quasi per onor di firma, ma finisce 15-12 per le ospiti.

Finisce così l’avventura in Coppa Italia per le Pantere che ora si ritufferanno nella Pool Promozione in campionato: sabato ci sarà la trasferta contro un’altra avversaria piemontese: il Mondovì.

—

IL TABELLINO

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 2

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3

(25-21, 25-21, 17-25, 15-25, 12-15)

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 7, Soleti (L) ne, Panucci 11, Quarchioni 13, M’Bra ne, Castaneda 25, Menghi 12, Rizzieri ne, Salviato ne, Morciano 2, Caneva 8, Gorgoni ne. Coach: Carratù. Ass.: Giunta.

PINEROLO: Casalis ne, Guelli (L), Fiori (L), Allasia, Bussoli 11, Boldini 5, Zago 18, Fiesoli 7, Buffo 2, Gray 16, Akrari 19. Coach: Marchiaro. Ass.: Naddeo.

ARBITRI: Nicolazzo-Stancati.

(foto: il Cutrofiano sceso in campo questa sera col Pinerolo – ©SalentoSport/Coribello)