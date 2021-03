BOCCE – A2, Martano muove la classifica. “Competizione della Solidarietà” a Calimera, tutti i risultati

Un pareggio che fa sperare in un cambio di rotta per la Martano che sabato scorso, nel torneo di A2 di bocce, ha ospitato la Virtus SS Assunta Mamanero. La partita si è chiusa 4-4, risultato che consegna ai salentini il primo punto in classifica, che, ora, è la seguente: CB Flaminio 9 – CB Sassari 6 – Virtus SS Assunta Mamanero 4 – Asd Galligel Sestu 3 – Martano, Città di Sarno e Termosolar Comunale Settimo 1.

Il prossimo appuntamento di campionato è previsto per sabato 13 marzo: l’avversario del Martano sarà la Termosolar Comunale Settimo.

Intanto si è svolta domenica scorsa, 28 febbraio, la terza edizione della “Competizione della Solidarietà” del Centro disabili “Il Girasole”, gara regionale di beneficienza organizzata dalla Calimerese presso il bocciodromo “Paperi” di Calimera. Questi i risultati:

Primi: Vincenzo Montinari e Fabio Montinari (Calimerese) – in foto

Secondi: Simone Greco e Gabriele Costantini (Martanese)

Terzi: Alessandro Sazio e Franco Sazio (Martanese-Cavallino)

Quarti: Pantaleo Leo e Salvatore Caracuta (Calimerese)

Ospite d’onore, Grazia Turco (Utopia Sport), atletica paralimpica internazionale e campionessa di handbike, che ha ricevuto una targa commemorativa da parte del Comune di Calimera.