VOLLEY A2/f – Cutrofiano, la storia si ripete: lotta con onore ma cede al quinto a Pinerolo

È arrivato il primo punto, ma non la prima vittoria per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano in quel di Pinerolo. Le piemontesi, con lo stesso punteggio del match di Coppa Italia, giocato nel Salento pochi giorni fa, si sono imposte sul team di coach Antonio Carratù, autore, comunque, di una grande prova.

Per quattro set, la partita è andata avanti sul filo dell’equilibrio. Pinerolo l’ha spuntata nel primo 25-23; con lo stesso punteggio, Cutrofiano ha pareggiato i conti nel secondo e ha messo la freccia nel terzo, lasciando le avversarie a 21. Nel quarto, la spunta 25-21 Pinerolo. Nel set decisivo, forse, si è fatta sentire la fatica della lunghissima trasferta e dei tanti tiratissimi scambi che si sono visti nei set precedenti. Le Pantere si fermano a sette punti, lottando, comunque, su ogni pallone e di fronte ad un avversario autorevolmente candidato al salto di categoria.

Poco male per Cutrofiano che, mercoledì prossimo, contro Marsala, avrà già la possibilità di rifarsi, prima di volare nella Capitale dove sabato sfiderà Roma. Comunque vada, per Cutrofiano, sarà un successo.

—

IL TABELLINO

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO 3

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO 2

(25-23, 23-25, 21-25, 25-21, 15-7 – 1h55′)

PINEROLO: Casalis ne, Fiori (L), Allasia ne, Bussoli 12, Boldini 2, Zago 30, Fiesoli 4, Buffo 9, Gray 13, Akrari 19. Coach: Marchiaro.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Tarantino ne, Avenia 2, De Vitofranceschi (L) ne, Panucci, Quarchioni 15, M’Bra 20, Castaneda 23, Menghi 7, Rizzieri ne, Salviato, Morciano ne, Caneva 6, Gorgoni. Coach: Carratù.

ARBITRI: Pozzi-Brunelli.

—

Risultati Pool Promozione – giornata 4: Roma-Vallefoglia (ore 17), Mondovì-SG Marignano (ore 17), Pinerolo-Cutrofiano 3-2, Marsala-Soverato 3-0, Sassuolo-Macerata (ore 17).

Classifica provvisoria: Mondovì 48 – Roma 47 – Vallefoglia 44 – Pinerolo 40 – Macerata, Marsala e Cutrofiano 38 – Sassuolo 34 – Soverato e SG Marignano 33.

(foto: Simon Castaneda, top-scorer per le Pantere con 23 punti – archivio, ©SalentoSport/Coribello)