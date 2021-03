LECCE – Coda, nessun traguardo ormai è irraggiungibile: “Corini è la nostra forza. Cerco una piazza che mi faccia stare bene”

Quattro doppiette di fila, cinque in totale, una tripletta. Venti reti sinora. Numeri che fanno paura quelli di Massimo Coda, che sta trascinando il Lecce verso le posizioni altissime della classifica. Anche ieri a Frosinone l’Hispanico ha dimostrato quanto sia imprescindibile la sua presenza al centro dell’attacco giallorosso e quanto alta sia, ancora oggi, la sua fame di gol, anche con 32 primavere alle spalle. Il suo record precedente, 21 reti con la maglia del Benevento, è ormai a un passo. Coda vuole scrivere pagine memorabili della sua e della storia del Lecce e non vuole più fermarsi.

Le parole del centravanti giallorosso a Dazn: “Il rigore sbagliato? Stavo per interrompere la serie di doppiette consecutive, poi mi son detto: No, non può finire così!. Fortunatamente ho fatto gol, abbiamo infilato la quarta vittoria in serie e ho segnato otto gol, un traguardo perfetto. Mi è già capitato di sbagliare un rigore, anche più decisivo di questo. Ho subito azzerato tutto e, appena ho avuto la possibilità, l’ho buttata dentro. La forza di questa squadra? È Corini, un tecnico preparatissimo. Il presidente ci sta sempre vicino, è un piacere stare con lui. Noi stiamo facendo il nostro per la lotta promozione. Più di questo non possiamo fare. Ora continuiamo così, godiamoci la sosta e ripartiamo ancora più forte. Se la Serie A è il traguardo giusto per me? Sì, cerco una piazza che mi faccia stare bene e che punti con forza su di me. Dedico i gol a tutto l’ambiente giallorosso”.

(foto: M. Coda, ©SalentoSport/Coribello)