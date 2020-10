VOLLEY A2/f – Cutrofiano schianta Vallefoglia, le Pantere si mettono alle spalle tutte le avversarie

In meno di un’ora e mezza di gioco e in tre set, la Cuore di Mamma Cutrofiano travolge la Megabox Vallefoglia e veleggia in solitaria al primo posto in classifica dopo due turni di campionato. Implacabili Avenia e compagne che chiudono la contesa col punteggio di 25-22, 25-18, 25-22. Top scorer Panucci, con 12 punti; a seguire Caneva 11, Menghi 10. Ha esordito anche la cubana Castaneda. “La squadra ha rispettato le indicazioni della vigilia – dice coach Antonio Carratù – e questo è un risultato davvero incoraggiante. Il turno di riposo ci consentirà di allenarci al meglio”.

SERIE A2 FEMMINILE – GIRONE EST

Risultati (3ª giornata): Montecchio-Talmassons 1-3, Martignacco-San Giovanni in Marignano 2-3, Ravenna-Soverato 3-1, Cutrofiano-Vallefoglia 3-0.

Classifica: Cutrofiano 8 – San Giovanni in Marignano 7 – Vallefoglia 6 – Talmassons 4 – Ravenna, Macerata e Soverato 3 – Montecchio e Martignacco 1.

Prossimo turno (4ª giornata – 11 ott.): Talmassons-Ravenna, San Giovanni in Marignano-Montecchio, Vallefoglia-Martignacco, Soverato-Macerata (riposa Cutrofiano).