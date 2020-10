VOLLEY B/m – “Si riparte da noi”, Casarano chiama all’appello i suoi tifosi

In vista dell’esordio del 7 novembre in campionato a Turi, la Leo Shoes Volley Casarano continua ad allenarsi sodo, agli ordini del preparatore atletico Michele Placì. Negli scorsi giorni, il gruppo ha sostenuto anche un paio di allenamenti congiunti con Efficienza Energia Galatina e Aurispa Libellula Lecce (quest’ultimo è stato, poi, sospeso, a causa del terreno molto scivoloso).

Intanto, nonostante l’incertezza sulla possibilità di svolgere le partite di campionato alla presenza del pubblico, la società lancia, comunque, la campagna abbonamenti 2020-21 che si chiamerà “Si riparte da noi“: “Attraverso questa frase – si legge in una nota del club – si è voluto sia lanciare un messaggio di fiducia auspicando, dopo mesi complicati e difficili in cui il motore dello sport e della via in generale è stato costretto a decelerare o a fermarsi, una pronta ripartenza e si è voluto mettere in evidenza il legame tra la pallavolo rossoazzurra e la città di Casarano, legame che è stato riprodotto graficamente mediante l’accostamento dello scudetto societario alla stilizzazione della colonna del Santo Patrono della cittadina”.

Sono previste diverse tipologie di abbonamento: il pacchetto Gold prevede la possibilità di accedere, durante le partite, nell’area Hospitality (trattasi di un’area ristoro riservata) e la consegna della maglia da gara ufficiale personalizzata; il pacchetto Silver: la possibilità di accedere, durante le partite, nell’area Hospitality (trattasi di un’area ristoro riservata) e la consegna di una borraccia termica griffata “Casarano Volley”; il pacchetto Bronze: la consegna di una sacca griffata “Casarano Volley”.

La sottoscrizione delle tessere abbonamento si potrà effettuare presso la segreteria del palazzetto di Via Olanda, presso il negozio “Diemme Service” in via Carlo Magno e presso altri punti che la società comunicherà successivamente.