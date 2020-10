VIRTUS FRANCAVILLA – Chiusura di mercato con due operazioni. E domani è ancora campionato

Si è concluso pochi minuti fa il calciomercato estivo 2020 dei club italiani, sessione che ha avuto nel Lecce una grande protagonista. I giallorossi si sono rinforzati in vista della Serie B con l’innesto di dieci elementi, esclusi gli acquisti in ottica Primavera. Questo l’elenco completo delle operazioni di mercato: ACQUISTI Coda (a, Benevento), Listkowski (c, Pogon Szczecin), Paganini (c, Frosinone), Zuta…