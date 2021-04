VOLLEY A2/f – Cutrofiano, peggio di così non si può: a Marsala è ‘cappotto’, la situazione playoff si complica

Bruttissima prova del Cuore di mamma Volley Cutrofiano in quel di Marsala, nettamente superato in casa solo dieci giorni fa. Le Pantere salentine, in pratica, non sono mai scese in campo e il punteggio è stato abbastanza eloquente: tre set a zero per le padrone di casa, con parziali che lasciano poco spazio al dibattito: 25-20, 25-16, 25-21.

Ciò che ha lasciato con l’amaro in bocca è stata l’assenza di grinta, di voglia di lottare, di competitività da parte di Avenia e compagne, che sono sembrate quasi in balia dell’avversario per tutta la gara. Adesso la situazione playoff si complica e dipenderà non solo dal Cutrofiano, ma anche dai risultati delle altre gare di recupero previste nei prossimi giorni. Per la squadra di coach Carratù, infatti, il primo step è provare a superare Roma, domenica prossima, squadra lanciatissima verso la promozione in A1. Cosa assolutamente non facile, dato il valore dell’avversario. Quindi, sperare in qualche incastro positivo dagli altri campi. Alla seconda fase si qualificheranno le squadre classificate dal secondo all’ottavo posto.

A parte Cutrofiano-Roma, dovranno essere recuperate a metà settimana: Mondovì-Vallefoglia, Sassuolo-Soverato e Pinerolo-SG Marignano.

—

IL TABELLINO

SIGEL MARSALA 3

CUORE DI MAMMA VOLLEY CUTROFIANO 0

(25-20, 25-16, 25-21 – 1h19′)

MARSALA: Caserta 0, Mc Call-Ginnis 12, Nonnati ne, Mistretta (L), Mazzon 15, Demichelis 3, Parini 6, Vaccaro (L) ne, Pistolesi 9, Colombano 1, Caruso 7, Soleti ne. Coach: Amadio.

Punti totali 53; errori in battuta 9; ricezione 65% (perf. 24%); attacco 25%; muri 13.

CUTROFIANO: Ferrara (L), Provaroni 3, Tarantino ne, Avenia 2, Troso (L) ne, Quarchioni 6, M’Bra 9, Castaneda 5, Menghi 9, Rizzieri 0, Salviato 0, Morciano 1, Caneva 4, Gorgoni 0. Coach: Carratù.

Punti totali 39; errori in battuta 7; ricezione 60% (8%); attacco 29%; muri 4.

ARBITRI: Giorgianni-Guarneri.

—

A2 FEMMINILE – POOL PROMOZIONE

Risultati (giornata 5 rit. – ultima): Roma-Macerata 3-2, Mondovì-Soverato 3-0, Pinerolo-Vallefoglia 3-2, Marsala-Cutrofiano 3-0, Sassuolo-SG Marignano 3-0.

Classifica: Roma 61 – Mondovì 59 – Macerata e Vallefoglia 53 – Pinerolo 49 – Marsala 46 – Sassuolo 43 – Cutrofiano 42 – Soverato 40 – SG Marignano 34.

Prossimo turno (02.05): recupero Cutrofiano-Roma.

NOTE: la prima è promossa in A1; dalla seconda all’ottava: qualificazione ai playoff promozione.

(foto: ©Coribello-SalentoSport)