VOLLEY – Serie A2, A3, B, C, D: risultati e classifiche del weekend 14-15 dicembre 2019

Una nuova vittoria si aggiunge nel tabellino della classifica generale ed è primo posto. La Showy Boys Volley Galatina batte per 3-1 la Pallavolo Nardò nella settima giornata del campionato regionale di II livello Serie D e balza meritatamente in vetta alla classifica. Stupenda cornice di pubblico al palazzetto dello sport di via Chieti con numerose…