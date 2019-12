LECCE – Oggi la ripresa pre-Bologna, Liverani riavrà due titolari ma ne perderà due altri

Il Lecce ritorna in campo questo pomeriggio al Via del Mare per dare il via alla fase di preparazione in vista dell’ultima dell’anno contro il Bologna, domenica 22 alle 15, sul terreno di casa. Mister Fabio Liverani, se da un lato può sorridere per il rientro a disposizione di Petriccione e Lucioni, dall’altro dovrà perdere due pezzi importanti come Lapadula e Majer, che saranno squalificati nel pomeriggio dal Giudice sportivo. Lapadula, tra l’altro, era appena rientrato dopo il doppio turno di stop subito dopo le schermaglie col portiere del Cagliari Olsen, ma era di nuovo in diffida e il giallo del “Rigamonti” farà scattare l’automatica squalifica. Majer, invece, non sarebbe comunque stato disponibile, per via della brutta distorsione alla caviglia rimediata sabato pomeriggio.

Restano da valutare le condizioni di Mancosu, assente dal campo da circa un mese e mezzo per un’infiammazione al tendine del quadricipite destro, così come quelle di Meccariello, Dumancic e Imbula.

Nel pomeriggio, presso l’Acaya Golf Club, si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’accordo siglato tra Us Lecce e Women Lecce per il controllo, da parte della società di via Costadura, del sodalizio femminile salentino.