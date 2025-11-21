Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

VELA – Nardò fa il bis in Azzurro: Pietro Colazzo (La Lampara) rappresenterà l’Italia ai Mondiali giovanili

ALTRI SPORT 37 secondi ago

Un’altra maglia azzurra per il Circolo Nautico “La Lampara” di Santa Caterina. Il giovane velista Pietro Colazzo è stato convocato in Nazionale per rappresentare l’Italia ai Youth Sailing World Championships 2025, che si terranno a Vilamoura, in Portogallo. Gareggerà nella classe ILCA 6 maschile.

Questa convocazione si aggiunge a quella di Marina Murri, confermando l’eccellente lavoro svolto dal circolo neretino nella formazione di giovani talenti. La presenza di due atleti locali a una competizione mondiale così prestigiosa è motivo di grande orgoglio per l’intera città di Nardò – a partire dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta cittadina dello Sport – che vede rafforzarsi sempre più il suo legame con la tradizione velica.

