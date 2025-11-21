VELA – Nardò fa il bis in Azzurro: Pietro Colazzo (La Lampara) rappresenterà l’Italia ai Mondiali giovanili
Un’altra maglia azzurra per il Circolo Nautico “La Lampara” di Santa Caterina. Il giovane velista Pietro Colazzo è stato convocato in Nazionale per rappresentare l’Italia ai Youth Sailing World Championships 2025, che si terranno a Vilamoura, in Portogallo. Gareggerà nella classe ILCA 6 maschile.
Questa convocazione si aggiunge a quella di Marina Murri, confermando l’eccellente lavoro svolto dal circolo neretino nella formazione di giovani talenti. La presenza di due atleti locali a una competizione mondiale così prestigiosa è motivo di grande orgoglio per l’intera città di Nardò – a partire dall’Amministrazione comunale e dalla Consulta cittadina dello Sport – che vede rafforzarsi sempre più il suo legame con la tradizione velica.