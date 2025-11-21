VOLLEY – La Settimana per Federica De Luca e il piccolo Andrea per dire di no alla violenza sulle donne

La Fipav Puglia ha organizzato una settimana d’iniziative e incontri in memoria di Federica De Luca, ex arbitro di volley assassinata dall’ex marito (poi suicida) insieme al figlioletto Andrea, a Taranto, nel giugno 2016.

In tutte le partite che si svolgeranno nella nostra regione dal 24 al 30 novembre, su tutti i campi si osserverà un minuto di raccoglimento; le società saranno invitate a esporre palloncini bianchi, un fiore e un cartellone con l’hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea, per trasformare ogni palazzetto in un messaggio corale di speranza. E ancora: gli arbitri indosseranno un fiocco rosso o una fascetta rossa, la stessa cosa potranno fare gli allenatori. Prima del fischio d’inizio, sarà letto un breve messaggio richiamando il senso della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, istituita dall’Onu nel 1989.

Il programma: 22 novembre a Muro Leccese “Vietato Morire”, evento educativo presso il “Mercato delle Idee” con gli alunni delle primarie di Scorrano, San Cassiano e Muro Leccese; il 25 novembre a Trani alle 17 “Lasciateci vivere”, iniziativa Fidapa presso la Biblioteca Comunale “G. Bovio”; il 28 novembre alle 19 ad Acquaviva delle Fonti “Non è Amore! Uniti contro la violenza sulle donne”, evento presso il Teatro Comunale “S.A. Luciani” con le scuole, le associazioni sportive e la presenza dei genitori di Federica; progetto “Relazioni in gioco” a Noicattaro, un percorso educativo promosso dalla Noha Volley in collaborazione col “Il Melograno”.

Da quest’anno, infine, sarà presentato il nuovo logo della Settimana di Federica. Il disegno, realizzato con un tratto volutamente essenziale, racconta senza mostrarsi. Le linee sono leggere e minimaliste, quasi uno schizzo, per lasciare allo sguardo e al cuore dello spettatore la libertà di riconoscere una storia che appartiene in qualche modo a tutti.