LECCE – Accordo raggiunto, Deghi main sponsor sino al 2031

L’U.S. Lecce e Deghi consolidano il loro legame rinnovando la partnership anche per il quinquennio 2026-2031: Deghi continuerà ad essere il Main Sponsor della prima squadra e della formazione Primavera, che giocherà le gare interne presso il “Deghi Center” di San Pietro in Lama. L’accordo celebra un modello virtuoso di collaborazione tra due eccellenze nate e cresciute nel territorio salentino, ma capaci di affermarsi con successo a livello nazionale.

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha definito il rinnovo come “un racconto emozionante” di crescita condivisa, basato su valori comuni, visione lucida e amore per la terra d’origine, ringraziando il CEO Alberto Paglialunga e tutto lo staff per la dedizione dimostrata.

Dal canto suo, Alberto Paglialunga, CEO di Deghi S.p.A., ha sottolineato come il sostegno al club vada oltre lo sport, rappresentando l’identità di un’azienda che sfida il mercato dell’e-commerce dal Sud con respiro nazionale. La partnership, dunque, prosegue nel segno di un equilibrio perfetto tra radici locali e ambizioni globali, unendo emozione e responsabilità aziendale.