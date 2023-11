TRIATHLON – Tondi, pres. FiTri: “Crescita esponenziale, la Puglia dimostra notevole fermento”

Oltre alla World Triathlon Para Cup, andata in scena a Taranto, il 29 ottobre si è tenuto, ad Altamura, anche il prestigioso “Duathlon dei Leoni”, realizzato dalla Triathlon Team Altamura, in collaborazione con la FiTri Puglia.

All’evento hanno partecipato 170 specialisti, distribuiti nelle varie categorie e rappresentava la terza ed ultima tappa, dopo quelle salentine di Gallipoli e Seclì, del circuito regionale di duathlon#racehard dhe ha emesso i seguenti verdetti: vincitore di categoria M1 F Stefania Antonaci (Acquamarina Palese); M1 M Valerio Di Nunno (All Tri Sports); M2 F Chiara Morgese (Cus Bari); M2 M Franco Mannese (Cus Bari); M3 F Lucia Milena Santoro (Salento Tri Enjoy); M3 M Carl Victor Rice (Acquamarina Palese); M4 F Luisa Zecchino (Triathlon Taranto); M4 M Domenico Crudele (Pol. Amici di Marco Bitonto); M5 F Anna Romeo (Netium Giovinazzo); M5 M Pietro Grimaldi (Triathlon Taranto); M6 M Cesare Porra (Acquamarina Palese); S1 M Roberto Mannese (Cus Bari); S2 M Angelo Aloisio (Otrè Triathlon Team Noci); S3 F Francesca Zanolla (Triathlon Taranto); S3 M Giovanni Piepoli (Otrè Triathlon Team); S4 F Angela Piraino (Triathlon Team Altamura); S4 M Alessandro Cazzolla (Pol. Amici di Marco Bitonto).

Così Antonio Tondi, salentino, presidente regionale FiTri: “Quella del 29 ottobre è stata una giornata davvero fantastica per l’intero movimento del triathlon pugliese. Una festa a tutto tondo, tra la kermesse mondiale di paratriathlon di Taranto e la bellissima manifestazione in contemporanea ad Altamura con 170 atleti pugliesi che si sono confrontati in una prova di alto livello. La Puglia conferma di vivere un notevole fermento e dimostra tanta voglia di continuare a crescere grazie al sostegno di privati e di enti pubblici, partendo dalla Regione che crede fermamente nello sviluppo e nell’educazione dei nostri ragazzi attraverso la pratica sportiva. Il nostro territorio è mnaturo per un ulteriore cambio di passo e per ointraprendere una direzione diversa e più virtuosa. Medesimo discorso per il triathlon pugliese, cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni anche in virtù del lavoro di squadra, col supporto della Federazione e delle istituzioni. È aumentata sia la quantità, sia la qualità delle gare, unitamente al numero di manifestazioni di carattere internazionale, per il buon esito delle quali è stato prezioso anche l’apporto dei nostri stessi triatleti e dei tanti volontari pugliesi”.