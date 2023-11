LECCE – Brutte notizie per D’Aversa, si ferma Almqvist

Non ci sono buone notizie per Roberto D’Aversa. Stamani, nell’allenamento del Lecce svoltosi all’Acaya Golf e Resort, si è fermato anzitempo Pontus Almqvist per un problema muscolare alla coscia destra. L’infortunio, comunica il club, verrà valutato nelle prossime ore attraverso degli appositi esami strumentali. Sarà difficile, visto l’esiguo tempo a disposizione per recuperare, che lo svedese possa comparire nella lista dei convocati per Lecce-Milan di sabato. Il classe ’99, sin qui, è stato sempre impiegato dal tecnico giallorosso. mettendo a segno due reti in campionato in undici partite e una rete in Coppa Italia contro il Como.

Ha lavorato a parte anche Jeppe Corfitzen, mentre Kastriot Dermaku è finalmente tornato ad allenarsi col resto del gruppo, già da lunedì, dopo il lungo ed ennesimo infortunio superato.

Domani mattina altro allenamento all’Acaya.