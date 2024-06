TRIATHLON – Azzurri grandi protagonisti alla 2ª World Para Cup di Taranto

in foto: Gianluca Valoricopyright: A. Marsili

Ottanta atleti in rappresentanza di 29 nazioni diverse hanno infiammato, ieri, la 2ª World Triathlon Para Cup, svoltasi nella SVAM (Scuola Volontari Aeronautica Militare) di Taranto. Azzurri protagonisti con quattro ori e un argento sul percorso tracciato all’interno della Svam: 750 metri di nuoto, da 20 km in bici e da cinque km di corsa.

Gli ori sono stati conquistati da Giovanni Achenza (PTWC H1/Fiamme Azzurre), Manuel Lama (PTVI/Cesena Triathlon) con la sua guida Alessandro Degasperi, Gianluca Valori (PTS2/K3)e Veronica Yoko Plebani (PTS2); l’argento, da Giovanni Sciaccaluga (PTS3/707). Un ottimo biglietto da visita in vista delle Paralimpiadi di Parigi in programma da poco meno di tre mesi.

Buonissimi anche i piazzamenti di Michele Pasquazzo, Azzurra Carancini, Annalisa Minetti (cantante, modella e attrice) con la sua guida Elena Maria Petrini. Si sono ritirati Fabrizio Suarato e Anna Barbaro, con la sua guida Charlotte Bonin.

Alcune dichiarazioni. Riccardo Giubilei, Presidente Fitri: “La seconda edizione della WTPC Taranto ha assegnato punti utili per la qualifica ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 con le migliori paratriatlete e i migliori paratriatleti da tutti i continenti. La Fitri nel triathlon paralimpico è un’eccellenza mondiale, con medagliati a Rio e Tokyo, e non possiamo che puntare ad avere un buon successo anche a Parigi dando l’opportunità a questi ragazzi di esprimersi al meglio con il loro esempio importante di resilienza e voglia di fare sport ad altissimi livelli”.

Colonnello Alessandro Del Buono, comandante della SVAM: “Siamo fieri ed orgogliosi di ospitare, ancora una volta, questo evento di caratura internazionale contanti campioni che hanno corso all’interno della SVAM. L’Aereonautica è molto sensibile ai temi dello sport e dell’inclusione”.



Antonio Tondi, Presidente Fitri Puglia: “Gara fantastica e organizzazione eccellente. È un orgoglio per la Puglia ospitare atleti da tutto il mondo con i loro tecnici”.

Gianni Azzaro, Vicesindaco e Assessore allo sport di Taranto: “Questa gara è il giusto riconoscimento del lavoro di squadra che abbiamo messo in campo sul territorio, tra istituzioni e mondo sportivo. Siamo felici che Taranto sia diventata la capitale dello sport paralimpico e domani – oggi – sarà la volta del Campionato di Aquathlon, un’altra occasione per far vedere le bellezze della Puglia”.