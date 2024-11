TIRO CON L’ARCO – Evò Archery Team, l’interregionale indoor per consolidare il secondo posto nazionale

Per la Evò Archery Team di San Cesario di Lecce è ora di cimentarsi in una nuova competizione agonistica. Domenica prossima, 17 novembre, il team salentino sarà in gara nell’interregionale indoor di tiro con l’arco in programma dalle ore 9 presso il bocciodromo di Merine di Lizzanello. Sarà un’ottima occasione per consolidare (o migliorare) la seconda posizione nel ranking nazionale, frutto dei prestigiosi risultati ottenuti durante l’annata, ma anche per misurarsi coi migliori atleti delle regioni limitrofe.

Il coach del team, Romeo Liaci, visibilmente soddisfatto dei risultati ottenuti sinora, ha sottolineato quanto sia importante questo appuntamento per la squadra che ha lavorato duramente per arrivare a tali risultati: “Il secondo posto nel ranking nazionale è un grande traguardo, ma non intendiamo fermarci. Ogni gara è una nuova opportunità per migliorare e dimostrare il nostro valore. Siamo pronti per l’interregionale di domenica e siamo determinati a fare ancora meglio”.

Un appuntamento da non perdere, dunque, quello di Merine, per gli appassionati di tiro con l’arco e per tutti coloro che vogliono vivere da vicino l’emozione di una competizione di alto livello.