DUATHLON – Grandi soddisfazioni per l’Agim Academy Leo Constructions dalla Ciociaria

Grandi soddisfazioni sportive arrivano da Patrica (Frosinone) per la Agim Academy Leo Constructions, impegnata, lo scorso weekend, nel “Cross Duathlon – Sentiero Natura”.

Teresa Dazzi si è aggiudicato il primo posto, mentre Enrico Ciccarese e Michael My hanno conquistato entrambi la terza piazza nelle categorie Esordienti e Ragazzi. I giovani atleti del sodalizio coordinato dal dirigente Olsi Paja si sono impegnati in un percorso tecnico di mtb e trail running con ottimi risultati che si aggiungono alle prestazioni di spessore di un team in forte crescita, composto da praticanti il multisport e da un settore Master che supporta la crescita delle nuove leve.

Tra gli adulti, soddisfazioni anche per Annagrazia Margiotta, seconda nel circuito Race Hard Puglia, ed Enrico Giurgola che ha colto buonissimi piazzamenti.

L’Asd è presieduta dall’ex ciclista professionista Agim Paja e supportata dal presidente onorario Ivano Telesca. Il movimento giovanile è frutto di una collaborazione tra società sportive di Copertino che hanno unito competenze e risorse per formare una polisportiva di grande impatto per il territorio. Main sponsor la Leo Constructions dei fratelli Elio, Massimo e Andrea Leo.