LECCE – Test in famiglia con elementi della Primavera: il report dal Via del Mare

Test in famiglia stamani al Via del Mare per il Lecce di Marco Giampaolo che ha schierato due formazioni miste, integrate anche da alcuni elementi della Primavera 1.

Nel primo tempo sono scesi in campo:

Lecce 1: Fruchtl, Pelmard, Baschirotto, Jean, Gallo, Kaba, Coulibaly, Helgason, Pierotti, Morente, Rebic.

Lecce 2: Samooja, Guilbert, Pehlivanov, Pacia, Addo, Gorter, Oudin, Minerva, Sansone, Winkelmann, Bertolucci.

Punteggio: 1-1, gol di Gorter (2) e Coulibaly (1).

Nel secondo tempo sono scesi in campo:

Lecce 1: Fruchtl, Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo, Hasa, Coulibaly, Marchwiński, Oudin, Rebic, Sansone (20’ Morente).

Lecce 2: Samooja, Minerva, Pacia, Pehlivanov, Pelmard, Kaba, Helgason, Winkelmann, Morente, Bertolucci, Pierotti.

Punteggio: 1-0, gol di Oudin.

Si è giocato su due tempi da 30 minuti ciascuno. Al test hanno assistito il presidente Saverio Sticchi Damiani, il vice Corrado Liguori, il dt Pantaleo Corvino e il ds Stefano Trinchera.

Assenti Bonifazi; i nazionali Banda (in Zambia con la sua nazionale, benché infortunato), Daka, Dorgu, Gaspar, Krstovic, McJannet, Rafia, Ramadani; hanno lavorato a parte Berisha, Burnete, Pierret e Falcone, quest’ultimo reduce da una lieve influenza.

Ieri sono scesi in campo Gaspar con l’Angola (1-1 casalingo col Ghana, titolare per tutta la gara e, secondo i report, uno tra i migliori in campo) e Dorgu con la Danimarca (sconfitta in casa dalla Spagna per 1-2, in campo dall’87’). Oggi toccherà a Krstovic col Montenegro (Montenegro-Islanda ore 18) e a Ramadani con l’Albania (Albania-Cechia ore 20.45).

La ripresa è fissata per martedì pomeriggio al Via del Mare. Prossimo impegno in campionato sarà la trasferta di Venezia di lunedì 25 alle 20.45.