LECCE – Falcone con la febbre, in tre a parte. Rafia in gol con la sua nazionale, oggi in campo altri due giallorossi

Allenamento al Via del Mare oggi per il Lecce del neo allenatore Marco Giampaolo senza i nazionali impegnati con le rispettive rappresentative. A tal proposito, ieri Hamza Rafia ha aperto le marcature nel match vinto per 3-2 dalla sua Tunisia in Madagascar. Il centrocampista del Lecce ha segnato al sesto minuto con un piattone su un pallone vagante al limite dell’area, uscendo poi al 64′ per il suo compagno Ben Romdhane. In campo da titolare anche Ed Mc Jannet con l’Under 21 irlandese, sconfitta per 2-0 in amichevole dalla Svezia. McJannet è rimasto in campo sino al 66′.

Oggi sarà il turno di Gaspar in Angola-Ghana (ore 20), Dorgu in Danimarca-Spagna (ore 20.45). Non è tra i convocati Banda in Zambia-Costa d’Avorio (ore 17): l’esterno giallorosso ha comunque raggiunto il suo Paese per farsi visitare la caviglia, affetta da distorsione, dallo staff medico della sua federazione.

È rimasto a riposo Falcone per un leggero stato febbrile; Burnete, Berisha e Pierret hanno svolto lavoro differenziato.

Per domani mattina è previsto un test di allenamento al Via del Mare, al quale parteciperanno anche alcuni elementi della Primavera.