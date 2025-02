TIRO CON L’ARCO – Campionati italiani a Pordenone, la Evò Archery Team si presenta da prima nel ranking nazionale

Da domani, mercoledì 5, a domenica 9 febbraio si svolgeranno a Pordenone i Campionati italiani Indoor di tiro con l’arco che vedranno la partecipazione di circa 1.500 atleti e 800 tecnici. Tra le società protagoniste nel massimo evento organizzato dalla Federazione ci sarà anche la Evo Archery Team, sodalizio salentino con sede a San Cesario di Lecce, affiliata alla FiTarco dal 2018, che arriva da numero uno nel ranking nazionale.

Un traguardo frutto dei numerosi ottimi piazzamenti nelle competizioni recenti che ha messo in evidenza il livello di preparazione e la determinazione degli atleti (tra cui il salentino Mauro Liaci, l’abruzzese Luca Mariani e il rutiglianese Benedetto Didonna), guidati con passione dal coach Romeo Liaci. Nel 2024 la squadra ha saputo affermarsi anche a livello individuale con risultati di rilievo come il primo posto nel Campionato regionale a squadre e nel compound e, a livello individuale, argenti e bronzi in competizioni come la Coppa Italia Master e il Campionato Italiano Indoor di Pordenone e il recente oro conquistato nel Campionato regionale.

Gli arcieri della Evò, che indosseranno il logo “WeAreInPuglia”, avranno, dunque, un’altra occasione per confermarsi ai livelli più alti delle classifiche nazionali.