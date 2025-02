BASKET C/m – Riscatto LSB Lecce, contro il Cus Foggia arriva la decima vittoria stagionale

La Cce La Scuola di Basket Lecce torna alla vittoria tra le mura amiche del palazzetto dello sport “San Giuseppe da Copertino” avendo ragione del Cus Foggia per 90-79, in occasione della terza gara del girone di ritorno del campionato interregionale di serie C. Per la squadra guidata da coach Michelutti si è trattata della decima vittoria nelle ultime undici partite. I biancazzurri hanno avuto il merito di lasciarsi preferire grazie ad un grande gioco di squadra, nonostante le pesanti assenze di Gianni Cantagalli (squalificato) e Alex Ouandie (infortunato). Dopo il passo falso di Molfetta, il team leccese si è riscattato dinanzi al proprio pubblico mantenendo la testa della classifica con ben 24 punti, a braccetto con Mesagne, salendo a +4 su Castellaneta che ha perso sul parquet di Monteroni.

Le sette bombe da tre di Filippo Laudisa, autore di 25 punti, e le cinque triple di Filippo Renna, che ne ha messi a verbale 18, hanno permesso alla Cce Lsb Lecce di concretizzare l’ottima circolazione di palla, anche grazie all’esperienza di capitan Mocavero (16 punti) e ai canestri pesanti di Federico Ingrosso (20 punti). Di parte foggiana, non sono bastati i 28 punti messi a referto da Saye per evitare la sconfitta della squadra allenata da coach Ciccone.

“I ragazzi si sono resi protagonisti di un’ottima prestazione di squadra – spiega coach Michelutti a fine gara -. La circolazione di palla è stata ottimale e tutti hanno contribuito in maniera importante alla costruzione di questa bella vittoria. Adesso riprenderemo ad allenarci per continuare a migliorare nel nostro percorso di crescita, con l’obiettivo di arrivare ai playoff al top della forma fisica e mentale”. La squadra presieduta da Sandro Laudisa sarà impegnata in trasferta domenica prossima contro Castellaneta, con palla a due alle 18.30.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

—

IL TABELLINO

LSB LECCE-CUS FOGGIA 90-79

(22-20, 47-35, 72-53)

LSB LECCE: Murrone, Fabiano, Ingrosso 20, Capoccia, Esposito 4, Renna 18, Mocavero 16, Laudisa 25, Vidakovic, Karabets, Dosic 7. All. Michelutti.

CUS FOGGIA: Seye 28, Lopez 10, Morales, Zagni, Ianzano 4, Lioce 10, Aliberti, Longo, Ferraretti 13, Coppola 14, Delli Carri, Cavallone. All. Ciccone.

Arbitri: Deborah Fiorentino di Bari (Ba) ed Emanuele Agresta di Brindisi (Br).

—

BASKET SERIE C/m UNICA

RISULTATI (giornata 3 rit.): LSB Lecce-Cus Foggia 90-79, Assi Brindisi-Fasano 77-40, AB Potenza-Molfetta 54-60, NP Monteroni-Castellaneta 76-74, Francavilla-F. Trani 93-78, NV Mesagne-NM Corato 58-53.

CLASSIFICA: LSB Lecce, NV Mesagne 24 – Castellaneta, Molfetta 20 – Frfancavilla 18 – Monteroni 16 – Fasano, AB Potenza, Assi Brindisi, Cus Foggia 14 – NM Corato 8 – Barletta 4 – F. Trani 2.

PROSSIMO TURNO (8-9 feb.): Cus Foggia-AB Potenza, NP Monteroni-NM Corato, Fasano-Francavilla, Barletta-NV Mesagne, Castellaneta-LSB Lecce, Molfetta-Assi Brindisi.