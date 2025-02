VOLLEY – Dalla Serie A2 alla Prima Divisione: risultati 02.02.2025, classifiche, prossimi turni

VOLLEY A2/f GIRONE B

RISULTATI (giornata 18): T. Albese-Offanengo 3-0, Olbia-Altino 3-0, Esperia-Itas Trentino 3-1, Fratte-Concorezzo 3-0, Busto Arsizio-Melendugno 3-1.

CLASSIFICA: Busto Arsizio 43 – Itas Trentino 38 – Esperia Volley 32 – Fratte, Melendugno 31 – Offanengo 30 – Olbia 26 – Albese 24 – Concorezzo 10 – Altino 5.

PROSSIMO TURNO (Pool Promozione, giornata 1 – 16 feb.): Melendugno-Sant’Anna Messina.

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 18): Napoli-Castellana Grotte 1-3, Ortona-Aurispa 1-3, Sabaudia-Reggio Calabria 1-3, Modica-Campobasso 3-0, Sorrento-Gioia del Colle 3-0.

CLASSIFICA: Sorrento 41 – Gioia del Colle 34 – Reggio Calabria 32 – Lagonegro 29 – Ortona, Aurispa, Modica 24 – Sabaudia 21 – Castellana Grotte 16 – Napoli 13 – Campobasso 9.

PROSSIMO TURNO (9 feb.): Reggio Calabria-Castellana Grotte, Napoli-Ortona, Aurispa-Lagonegro, Campobasso-Sorrento, Modica-Sabaudia.

(US Aurispa LPLV Volley, Davide Ruberto) – Aurispa Links per la Vita vince 3-1 a Ortona e avvicina i playoff. Lo starting six di coach Giuseppe Ambrosio è il seguente: gli schiacciatori Iannaccone e Mazzone, il palleggiatore Fabroni, l’opposto Penna, i centrali Deserio e Maletto, e il libero Cappio. Ottimo inizio di Aurispa Links per la Vita che sfrutta la verve del centrale Maletto, ben imbeccato da Fabroni e autore di due primi temi, e spinge subito coach Denora Caporusso al timeout (2-6). Rossato e Del Vecchio accorciano, Iannaccone sfrutta due volte l’attacco in lungolinea, ma Ortona spinge ancora e trova il vantaggio con Rossato e il buon turno di battuta dello stesso schiacciatore che costringe coach Ambrosio al timeout (10-8). I salentini tornano in campo ispirati e, con due muri, vanno di nuovo in vantaggio, ma il match procede punto su punto e il risultato rimane in equilibrio (15-15). Il mani out di Penna è seguito da quello di Rossato, ma due punti di fila di Ortona mandano coach Ambrosio al secondo timeout (19-16). Entra a referto Deserio con due primi tempi ravvicinati ma i padroni di casa rispondono colpo su colpo. Mazzone e Maletto accorciano e il -1 arriva proprio su ace di quest’ultimo. Il successivo attacco di Iannaccone, però, finisce fuori di pochissimo e consegna il set alla squadra di casa (25-22). Il secondo set si apre con due ace consecutivi di Mazzone, poi ci pensano Iannaccone e Penna a incrementare il vantaggio (3-5). Si procede colpo su colpo con Penna e Iannaccone che sfruttano le mani del muro per mettere a referto due punti, ma Rossato e compagni sempre sul pezzo che mantengono la parità (10-10). Ortona guadagna un piccolo vantaggio e coach Amrosio sostituisce Mazzone con Ferrini. L’ottima ricezione di Cappio permette a Fabroni di scegliere con dovizia di precisione i compagni e, dopo il pallonetto di Penna, c’è il muro di Maletto e un ace (ancora di Penna) che mandano coach Denora Caporusso al timeout (15-16). Ennesimo primo tempo costruito dalla coppia Fabroni-Maletto, monster block di Iannaccone e nuovo timeout di coach Denora Caporusso (17-20). La parallela di Bertoli e la diagonale di Del Vecchio riavvicinano i teatini, ma Fabroni si affida alle mani di Penna per gli ultimi attacchi, che risultano decisivi per la conquista del set (21-25). Iannaccone e Penna conquistano i primi punti del terzo set, il muro di Deserio e il mani out di Penna provano poi ad imprimere una sferzata (3-5). Ancora un mani-fuori di Penna, servito sempre più frequentemente da Fabroni, seguito dallo splendido pallonetto di Ferrini e dal muro di Maletto, portano coach Denora Caporusso al timeout (5-9). Aurispa Links per la Vita sfrutta gli errori avversari per guadagnare ulteriore terreno, il primo tempo di un sontuoso Maletto e due punti di fila di Iannaccone mantengono i salentini a +5 (10-15). Fabroni delizia i palati più fini con le sue giocate, delle quali ne usufruisce Ferrini con un mani out, prima dell’ace di Iannaccone, anche lui in grande spolvero, e del nuovo timoeut di coach Denora Caporusso (10-17). Torna a colpire con un primo tempo l’asse Fabroni-Maletto ma Ortona reagisce e sul turno di battuta di Bertoli si porta sul -4, spingendo coach Ambrosio al timeout (17-21). Penna interrompe il break di Ortona, Ferrini attacca un pallone difficile e mette un’ipoteca sul set, che Aurispa Links per la Vita non sfrutta subito. Coach Ambrosio chiama timeout per le ultime indicazioni, decisive per la conquista del set che arriva con una diagonale imprendibile di Ferrini (21-25). La diagonale stretta nei 3 metri di Ferrini battezza il quarto set di Aurispa Links per la Vita, l’asse Cappio-Fabroni-Penna torna a regalare soddisfazioni e un piccolo vantaggio nel risultato (3-5). I salentini sfruttano il buon momento e guadagnano ancora terreno, con un ace di Penna che risulta decisivo per convincere coach Denora Caporusso a chiamare timeout (7-11). Ennesimo primo tempo di un inarrestabile Maletto, poi ci pensano Deserio e Iannaccone a muro per due volte di fila a chiudere la strada a Ortona, costretta nuovamente al timeout (11-16). È ancora Penna a chiudere un lunghissimo scambio con un attacco potente, poi il solito Maletto mette a terra il pallone offertogli da Fabroni, prima di Penna che mette il punto esclamativo in maniera clamorosa con tre ace di fila! (14-23). Il monster block di Ferrini-Maletto è il preludio al punto vincente di Penna, che chiude il match con un mani fuori (15-25). Altro grande successo di Aurispa Links per la Vita, il terzo di fila, che consente ai salentini di portarsi a +8 dalla “zona rossa” e di affrontare fiduciosi la parte conclusiva del campionato, con ottime chance di conservare la categoria maturando il sogno playoff.

IL TABELLINO

Sieco Service Akea Ortona – Aurispa Links per la Vita 1-3

(25-22; 21-25; 21-25; 15-25).

Sieco Akea Ortona: Pinelli 1, Pasquali 5, Broccatelli (L), Bertoli 10, Giacomini 2, Del Vecchio 11, Di Tullio, Torosantucci, Rossato 28, Di Giunta, Arienti 5, Alcantarini, Di Giulio (L). Allenatore: Denora Caporusso.

Aurispa Links per la vita: Tiziano Mazzone 8, Marco Fabroni 1, Alessio Ferrini 6, Paolo Cappio, Enrico D’Alba, Raffaele Colaci, Gaetano Penna 27, Dario Iannaccone 12, Michele Deserio 7, Gabriele Maletto 16, Andrea Bleve, Jacopo Cimmino. All. Giuseppe Ambrosio

—

VOLLEY B/m girone G

RISULTATI (giornata 14): GV Galatone-Romeo Volley 3-1, Lecce Volley-Faam Matese 0-3, Grottaglie-Casoria 3-1, Leverano-Marigliano 3-1, SanVitoMesagne–Cus Bari 3-0, Pag Taviano-San Marzano 3-1, AC Bari-Molfetta 0-3.

CLASSIFICA: Galatone 40 – Grottaglie 36 – Leverano 29 – Pag Taviano 28 – Molfetta 27 – Marigliano 23 – San Marzano 20 – SanVitoMesagne, Faam Matese 19 – Cus Bari 18 – Romeo Volley 11 – Casoria 10 – Lecce Volley 9 – AC Bari 5.

PROSSIMO TURNO (9 feb.): Romeo Volley-VC Grottaglie, Cus Bari-Lecce Volley, AC Bari-Galatone, Faam Matese-Leverano, Marigliano-Molfetta, San Marzano-SanVitoMesagne, Casoria-Pag Taviano.

(US Volley Leverano) – Inizia con una vittoria il girone di ritorno per la BCC Leverano. Davanti al proprio pubblico la formazione di coach Andrea Zecca ha la meglio sulla Tya Marigliano per 3-1. I gialloblù locali devono fare ancora i conti con gli infortuni. Ai problemi di capitan Orefice si è aggiunta la defezione del giovane talento Federico Cagnazzo che ha subito un grave infortunio in allenamento e al quale va l’augurio di vederlo quanto prima di nuovo in campo. Il duo Zecca-Firenze si affida alla diagonale palleggiatore-opposto Balestra-Sergio, al centro Peluso e Serra mentre agiscono da schiacciatori-ricevitori Ingrosso e Galasso. Il libero è De Sarlo. Il set di apertura è un testa a testa che si conclude a favore dei napoletani capaci di essere più concreti e meno fallosi nei momenti clou della frazione e che termina con il risultato di 21-25. Nel 2° set Leverano migliora sia in difesa che a muro. Sul 16-14 effettua il break decisivo, allunga fino al 19-15 e chiude 25-20. Marigliano parte bene nel 3° set. Subito avanti 1-3 e 2-5; momentaneo pareggio sul 6-6 ma poi campani ancora avanti 7-9. Il turno in battuta di Matteo Ingrosso e un sontuoso Peluso a muro determinano il sorpasso e l’allungo sul 13-9. Al definitivo 25-22 contribuiscono gli ottimi attacchi dello stesso Ingrosso, di Galasso e del capitano di giornata Stefano Sergio. Buoni interventi in difesa anche del libero De Sarlo. Nel complesso quindi una buona prova corale dei gialloblù di casa grazie alla regia di Mino Balestra oltre al sempre affidabile Serra che quando è chiamato in causa mette a terra palloni pesanti. Il 4° set è un susseguirsi di emozioni. Leverano avanti con il minimo scarto e Marigliano sempre a ricucire ma sul 18-14 sembra fatta per i locali. Marigliano non ci sta e punto dopo punto si porta addirittura avanti sul 20-21. Coach Zecca intuisce il pericolo ed interviene con un salvifico time-out che produce i frutti sperati. Al rientro in campo Marigliano sbaglia la battuta e Serra stampa un block che insieme al successivo errore degli ospiti porta Leverano avanti 23-21. Un ulteriore muro di Marco Serra garantisce il primo match-point alla BCC. Lo scambio successivo è lunghissimo e vietato ai deboli di cuore. Tantissimi salvataggi da una parte e dall’altra con Di Santi che chiude con un colpo a bilanciere e mani-fuori ad annullare la palla match. Il pubblico apprezza ed omaggia i 12 in campo con un lungo applauso. La contesa si chiude ai vantaggi con il pallone decisivo messo a terra da Matteo Ingrosso. Tre punti importantissimi per la BCC Leverano per confermare il 3° posto, contro un ottimo Marigliano. Sabato prossimo Leverano è atteso in trasferta a Piedimonte Matese (CE) contro Polisportiva Matese mentre Marigliano riceve Molfetta.

—

VOLLEY B2/f girone I

RISULTATI (giornata 14): Isernia-Villaricca 3-0, Napoli-Salerno 2-3, Faam Matese-Monopoli 2-3, Cerignola-L’Aquila 3-0, Castellaneta-Arabona 3-0, CDM Cutrofiano-Leonessa 0-3.

CLASSIFICA: Leonessa 39 – Cerignola 33 – Castellaneta, Faam Matese 32 – Arabona 27 – SS Nardò 26 – Isernia 20 – Salerno 18 – Napoli, Monopoli 17 – Pescara 11 – CDM Cutrofiano 9 – Villaricca 7 – L’Aquila 6.

PROSSIMO TURNO (9 feb.): Villaricca-Faam Matese, L’Aquila-Napoli, Leonessa-Isernia, Salerno-Cerignola, Pescara-CDM Cutrofiano, Arabona-SS Nardò, Monopoli-Castellaneta.

—

VOLLEY C/f girone B

RISULTATI (giornata 14): CDM Astra Volley-NV Gioia 0-3, I. Talsano-Gioiella 0-3, Crispiano-Flyarmida 3-1, San Cassiano-Aurora Brindisi 0-3, CDM Cutrofiano-FA Oria 1-3, Trepuzzi-Melendugno Calimera 3-0, NV Maglie-LC Monteroni 0-3.

CLASSIFICA: LC Monteroni 38 – Aurora Brindisi 36 – Gioiella 35 – Trepuzzi 33 – FA Oria 31 – Crispiano 25 – Flyarmida 23 – NV Gioia 18 – San Cassiano 17 – NV Maglie 13 – CDM Astra Volley 11 – CDM Cutrofiano 9 – Talsano 3 – Melendugno Calimera 2.

PROSSIMO TURNO (9 feb.): NV Gioia-Crispiano, FA Oria-Talsano, LC Monteroni-CDM Astra Volley, Gioiella-San Cassiano, Aurora Brindisi-NV Maglie, Trepuzzi-CDM Cutrofiano, Flyarmida-Melendugno Calimera.

—

VOLLEY C/m girone B

RISULTATI (giornata 12): LS Casarano-D&F Caffè 3-1, Showy Boys-AF Turi 3-2, OF Squinzano-Fasano 3-1, V. Tricase-MB Ruffano 3-0, LC Mottola-Frascolla TA 3-1.

CLASSIFICA: LS Casarano 31 – D&F Caffè 26 – OF Squinzano, V. Tricase, LC Mottola 20 – AF Turi 19 – Showy Boys 15 – Fasano 13 – Materdomini 7 – Frascolla TA 6 – MB Ruffano 3.

PROSSIMO TURNO (8-9 feb.):LC Mottola-D&F Caffè, Materdomini-OF Squinzano, Fasano-Showy Boys, MB Ruffano-LS Casarano, Frascolla TA-V. Tricase.

—

VOLLEY D/f girone C

RISULTATI (giornata 12): RV Ugento-Lecce 3-0, Sport & Friends-MSP Galatina 1-3, Spike San Pietro-FN Surbo 1-3, Fulgor-AR Spongano 0-3, I. Copertino-MB Ruffano 2-3, O. Parabita-Cogequ Monteroni 2-3,

CLASSIFICA: MB Ruffano 31 – MSP Galatina 30 – FN Surbo 29 – I. Copertino 24 – RV Ugento 22 – AR Spongano 18 – O. Parabita, Cogequ Monteroni 17 – Sport & Friends 12 – Spike San Pietro 10 – Fulgor 4 – Lecce 2.

PROSSIMO TURNO (8-11 feb.): Lecce-Parabita, MSP Galatina-Spike San Pietro, FN Surbo-Fulgor, AR Spongano-Sport & Friends, MB Ruffano-RV Ugento, Cogequ Monteroni-Copertino.

—

VOLLEY D/m girone B

RISULTATI (giornata 14): AI Alberobello-GS Atletico 3-1, San Pancrazio-P. Massafra 3-0, SBV Galatina-VR Nardò 3-1, Parabita-Apulia Monopoli 3-1, Vibrotek-T. Squinzano 1-3.

CLASSIFICA: San Pancrazio 33 – Parabita 32 – AI Alberobello 27 – VR Nardò 25 – T. Squinzano 22 – SBV Galatina 17 – VC Grottaglie 14 – Materdomini 12 – Vibrotek 11 – Massafra 9 – GS Atletico 8 – Apulia Monopoli 3.

PROSSIMO TURNO (8-9 feb.): GS Atletico-San Pancrazio, Grottaglie-AI Alberobello, Monopoli-SBV Galatina, Massafra-Vibrotek, Parabita-T. Squiinzano.

(US SBV Galatina, Piero de Lorentis) – Nella prima giornata del girone di ritorno il sestetto galatinese apre uno spiraglio di inversione di marcia delle sue prestazioni, sale di livello ed incassa una vittoria pesante a spese della compagine neretina. Lo fa contro la terza in classifica, rastrellando tra andata e ritorno ben cinque punti ma, soprattutto, offrendo negli ultimi tre set una prova di continuità, di buona gestione tattica e, perché no, anche di buon gioco. E dire che il primo set aveva avuto un avvio disastroso per i padroni di casa (2-8, 6-11,9-16),incappati non solo in una serie di errori e di attacchi inefficaci, ma incapaci di contenere le conclusioni di un Sirsi ben ispirato. Prefigurare un ennesimo tracollo era nello stato delle cose, anche se la tardiva reazione messa in atto da Pica e soci accorciava il gap nel punteggio (18-21) alimentando qualche velleità, per poi arrendersi allo sprint finale degli ospiti(18-25). Nel secondo set mister Luchena schiera in ricezione P5 Asti-Pica, in prima linea Carlo De Lorentis di banda e Giannotta centrale, in seconda linea capitan Guarini e Riccardo De Lorentis, con Quaranta pronto a coordinare la difesa. C. De Lorentis ed Asti aprono le ostilità, un triplo Guarini (muro e due attacchi) inizia la fuga (8-5), R. De Lorentis e Pica la alimentano con un break decisivo di +6 che vale prima il 16-9 poi il 22-14. Dopo i cambi di Stefanelli per Pica e Duma per C. De Lorentis i tre errori finali dei padroni di casa non incidono sulle sorti del set (25-18) che portano la gara in parità. Terza frazione prevedibilmente reattiva da parte degli ospiti che con Sirsi rispondono ad un ace di Guarini e, complice un fallo di rotazione, aprono dei minibreak (3-6 , 10-14) pericolosi. Giannotta, prima di dare il cambio a Tundo, stampa il punto numero 13 contro i 16 degli avversari che, frustrati da una difesa ineccepibile giostrata da Quaranta, vengono raggiunti e superati (22-20). Le conclusioni di Ramundo e Sirsi ed un servizio out chiudono il terzo set a favore della SBV per 25-22. L’apertura del quarto parziale porta la firma del centrale Tundo, chiamato da Asti a diversificare la distribuzione per Pica e R. De Lorentis che rimangono i più prolifici (11-6, 17-13) nel prosieguo del gioco. Sarà C. De Lorentis ad incrementare il punteggio per il 23-16,lasciando il sigillo del set e della vittoria al regista Asti che con un tocco di seconda intenzione stabilisce il 25-18 finale. Tre punti e una buona prestazione sono indicativi di una ripresa, mentre la ritrovata vena d’attacco necessita di conferme che solo degli allenamenti ad organico completo possono offrire. Il salto di qualità, fino a prova contraria derivante da test più impegnativi, lo hanno offerto i fondamentali di ricezione e difesa con cui la squadra si è espressa. Il ritorno in campo di C. De Lorentis ha dato equilibrio e tranquillità al reparto, Quaranta ha ripartito posizioni ai compagni di settore calamitando e difendendo palloni, e capitan Guarini? Ha reincarnato l’antico ruolo, per chi come me appartiene ad un’altra generazione, dell’atleta universale che sa attaccare, murare, ricevere e difendere, tanto da venire escluso dalla destinazione del servizio avversario. Unica nota stonata in una serata positiva è stata il tracimare di atti di nervosismo espressi nei confronti del giudice di gara da Guarini e R. De Lorentis destinatari, sia pure con motivazioni diverse, di penalizzazioni. Cartellino giallo per il capitano per i modi poco garbati con cui chiedeva spiegazioni al direttore di gara sul diverso metro di valutazione usato; cartellino rosso per il laterale per aver lanciato lo spazzolone, al termine dell’asciugatura del pavimento da lui eseguita, verso il lato della propria panchina anziché depositarlo verso il muro perimetrale. Comportamenti naturalmente non condivisibili da parte societaria che, conseguenze federali a parte, ha sempre preteso dai suoi tesserati il massimo rispetto verso i giudici di gara e fair play nei riguardi degli avversari.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE A

RISULTATI (giornata 11): Bee Lecce-NV Maglie 3-0, CDM Cutrofiano-Trepuzzi (06/02), Wesport-Melendugno Calimera (23/02), Monteroni U18-GV Piero Corvino 1-3.

CLASSIFICA: Bee Lecce 27 – GV Piero Corvino 21 – Otranto 16 – CDM Cutrofiano 15 – Trepuzzi 13 – Wesport 12 – Monteroni U18 9 – LNV Maglie 4 – Melendugno Calimera 3.

PROSSIMO TURNO (8-9 feb,): LNV Maglie-Otranto, Monteroni U18-Bee Lecce, Melendugno Calimera-Trepuzzi, GV Piero Corvino-CDM Cutrofiano (26/02).

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/f “MEMORIAL LAUDISA” GIRONE B

RISULTATI (giornata 11): Aradeo-CDM Astra Volley 3-0, DR Supersano-Flyarmida 3-1, Alessano-Gallipoli (19/02), IM San Cassiano-Alliste 1-3.

CLASSIFICA: Alessano 27 – Alliste 24 – Gallipoli 20 – Aradeo 19 – LC Monteroni 11 – CDM Astra Volley 9 – San Cassiano 8 – Supersano 5 – Flyarmida 3.

PROSSIMO TURNO (8-9 feb.): CDM Astra Volley-LC Monteroni, Aradeo-San Cassiano, Gallipoli-Flyarmida (23/02), Alliste-Supersano.

—

VOLLEY 1ª DIVISIONE/m

RISULTATI (giornata 11): Nociglia-V. Tricase 3-0, Matino-Falchi Ugento 3-0, NV Maglie-IS Lequile 3-1, Alliste-Vis Squinzano 2-3, GV Piero Corvino-Veglie 1-3.

CLASSIFICA: Alliste, Matino 23 – Veglie 22 – GV Piero Corvino, Vis Squinzano 21 – Nociglia 18 – tricase 12 – Falchi Ugento 10 – NV Maglie 8 – Lequile 6 – GV Galatone 1-

PROSSIMO TURNO (8-9 feb.): LNV Maglie-Vis Squinzano, Matino-Lequile, Nociglia-Falchi Ugento, Veglie-GV Galatone, GV Piero Corvino-Alliste.