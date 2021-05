TENNIS – Al via l’avventura della B1 femminile dell’Apem Copertino: primo ostacolo, il Cus Catania

Parte domenica prossima, 23 maggio, l’avventura della formazione di Serie B1 femminile di tennis della Apem Copertino che esordirà in casa contro il Cus Catania, con inizio a partire dalle ore 10.

La squadra presieduta da Daniele Mangialardo sarà presentata domani, 21 maggio, presso la sede del Circolo tennis copertinese.

Dal 2013 a oggi, il sodalizio ha raccolto risultati molto importanti: promozione in Serie C nel 2015; promozione in Serie B nel 2018; playoff in Serie B lo scorso anno. Una scalata dirompente verso i piani alti del tennis nazionale che consentono al team salentino di continuare a cullare il sogno della Serie A.

Dopo il Cus Catania, il Copertino affronterà il Gs Argentario Trento, il Tc Baratoff Pesaro, il Tc Triestino, il Country Club Cuneo e il Ct Firenze.

Oltre al presidente Mangialardo, il direttivo è formato dal vice presidente Ettore Lillo e dal direttore sportivo Paolo Calasso. Tra tecnici e staff si annoverano i nomi di Francesco Manca (direttore della Tennis School), Iria Proto, Martina Zecca, Serena Mangialardo, Alberto Paolo Calasso, Edoardo Viva e Pierantonio De Pascalis.

In squadra militano Linda Cagnazzo (2.5), Noel Mallaurie (502 Wta), Andreea Roosca (434 Wta), Stella Tondo (4.2), Martina Zecca (3.2), Serena Mangialardo (4.4), Gaia Manca (3.2) e Giorgia Sansone (4.1).