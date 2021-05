VOLLEY B/m – Casarano demolisce Molfetta, ma ora non si deve abbassare la guardia

Una Leo Shoes Volley Casarano quadrata, bella e vincente infligge all’Indeco Molfetta la prima sconfitta stagionale e si porta avanti nella serie valevole per i quarti di finale dei playoff.

I ragazzi di mister Fabrizio Licchelli hanno sfoderato una prestazione incoraggiante e convincente, mettendo in difficoltà gli avversari sin dalle prime battute: eccellente la prova a muro per Muscarà e compagni che hanno messo a referto, in soli tre parziali giocati, ben dodici muri punto.

Da evidenziare l’ottima prova del libero Pierri, la certezza del bomber Paoletti e le sempre positive prove dei vari Latorre, Ferenciac, Baldari, Torsello e Muscarà.

Il Molfetta, giunto in Salento con il chiaro intento di mantenere la propria imbattibilità stagionale, ha tentato in tutti i modi di tenere botta alla veemente prova di forza dei padroni di casa, riuscendo nell’intento solo in pochi sprazzi della contesa; per il resto del tempo, i ragazzi allenati da mister Castellaneta hanno ceduto il passo ai rossoazzurri per poi alzare alla fine bandiera bianca.

L’incontro durato poco meno di un’ora e mezzo, si è chiuso con i seguenti parziali: 25-20, 25-18, 25-15 tutti ad appannaggio della Leo Shoes Casarano.

Una vittoria piena, da tre punti, che permette a Muscarà e compagni di guardare con fiducia alla gara di ritorno che si disputerà sabato alle 18.30 in casa del team barese. Diktat in casa Leo Shoes sarà quello di non abbassare la guardia.

(fonte: Ufficio Stampa Volley Casarano)