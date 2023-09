TENNIS – L’Under 14 del Ct Maglie vince il Macroarea Sud Italia e vola alle finali di Casale Monferrato

La Rappresentativa del Circolo Tennis Maglie Under 14 vince la Macroarea Sud Italia e va a giocarsi le finali in Piemonte, a Casale Monferrato, in programma nel fine settimana.

Dopo aver superato, sul terreno di casa, le rappresentative di Molise (Bojano Due di Campobasso) e Sicilia (Kalta Palermo), i ragazzi allenati dai tecnici Michele Pasca e Marco Cezza, battono in finale anche il Monte Kà Tirar Femar (San Gregorio di Catania) e volano alle finali, dove se la vedranno con le rappresentative che hanno vinto in Macroarea Nord Ovest, Nord Est, Centro Nord e Centro Sud per la conquista dello scudetto Under 14 maschile.

La squadra è composta da Dennis Spircu (2.8), Riccardo Manca (3-3) e Luca Giuseppe Ciccardi (4.6).