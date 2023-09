LECCE – Giudice sportivo, clemenza verso Baschirotto: tutti gli squalificati

Buone notizie per il Lecce e per Federico Baschirotto. Il Giudice sportivo, dopo le gare della quarta giornata di Serie A, ha squalificato il difensore e capitano del Lecce per una sola giornata (mentre se ne temevano almeno due per il grave fallo di gioco, poi rivelatosi intervento netto sul pallone).

Baschirotto, pertanto, tornerà a disposizione per l’infrasettimanale di martedì prossimo in casa della Juventus, saltando solamente Lecce-Genoa.

Oltre al centrale giallorosso, sono stati fermati, sempre per un turno, anche Luca Caldirola (Monza) e Mateusz Wieteska (Cagliari).

Ammende alle società: 5mila euro a Fiorentina e Milan; quattromila all’Inter; duemila a Juventus e Torino.