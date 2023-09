LECCE – Il centrocampo si arricchisce di un nuovo elemento dalla Primavera

Da ieri pomeriggio, Roberto D’Aversa ha un centrocampista in più tra le frecce da scagliare col suo arco. Si tratta di Daniel Samek, proveniente dalla Primavera campione d’Italia, mezzala della Repubblica Ceca classe 2004, membro della rappresentativa Under 20 della sua nazione.

Samek arrivo a fine luglio dello scorso anno dallo Slavia Praga e fu contrattualizzato con un quinquiennale. Al suo club fu riconosciuta una cifra non indifferente, pari a circa un milione di euro. Nella scorsa stagione di Primavera, Samek giocò in tutte le partite ufficiali senza mai trovare la via del gol, da titolare nella prima parte di campionato, da subentrate – spesso per McJannet – nella seconda. Nella stagione appena iniziata, il ceco è sceso in campo in tutte e tre le partite di campionato, due volte da titolare e una da subentrato.

Samek, quindi, va ad incrementare il numero di Campioni d’Italia Primavera approdati in prima squadra. L’elenco, sinora, comprendeva Alexandru Borbei, Patrick Dorgu (che ha già esordito, giocando in tutte e quattro le partite di campionato), Medon Berisha, Catalin Vulturar (capitano della Primavera), Jeppe Corfitzen e Rares Burnete. Ad essi, ovviamente, si aggiunge anche Joan Gonzalez, che ha già alle spalle una stagione di Serie A.