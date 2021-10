TENNIS – Ct Maglie sconfitto a Novara. Il ds Baglivo: “Rimaniamo in corsa, ma dobbiamo stare attenti…”

Sconfitta in terra piemontese per il Ct Maglie nella terza giornata del campionato di tennis di A2 a squadre. I salentini, scesi in campo, domenica scorsa, con Geoffrey Blancaneaux, Francesco Garzelli, Lorenzo Maria Lorusso, Daniel Bagnolini, Silvio Mencaglia, diretti dai capitani Michele Pasca, Marco Cezza, Mattia Leo e Marco Baglivo, hanno perso per 4-2 contro il TC Piazzano di Novara. La sconfitta costa al Ct Maglie il primato in classifica, anche se il sodalizio salentino si mantiene in zona playoff.

Il commento del ds Antonio Baglivo: “Dispiaciuto per lo stop inaspettato, purtroppo paghiamo un Blancaneaux non al meglio per alcuni problemi fisici che si aggiunge alla pesantissima assenza di Erik Crepaldi. Anche se con una partita in più rimaniamo in piena corsa per i playoff e, comunque, dobbiamo stare attenti anche alle zone pericolose della classifica considerato il notevole equilibrio del nostro girone”.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie domenica 24 ottobre in casa contro il Tennis Modena che questa domenica ha pareggiato contro il Tennis Ferratella di Roma.

(foto: Daniel Bagnolini)