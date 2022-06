TENNIS – Serie C femminile, un passo verso la promozione in B2 per il Ct Maglie

Convincente vittoria per le ragazze della Serie C del Ct Maglie nell’andata della finale playoff per la promozione in B2 contro il TC Sale Alessandria. Le ragazze dirette dai tecnici Marco Cezza, Mattia Leo e Michele Pasca si sono imposte per 3-1 sulle piemontesi, un vantaggio da conservare con cura in vista del ritorno del 10 luglio.

Sono scese in campo, per il CT Maglie: Giorgia Pinto (2.1), Carlotta Mencaglia (2.5), Asia Pellegrino (2.8), Marta Forte (3.2), Elena Luceri (3.3), Silvia Romano (4.1) e Carola Liaci (4.2).

Iniziano bene i singolari con Pinto che supera Thavarajasingam 6-4 6-1, Mencaglia che supera Rescia 6-1 6-2 e Pellegrino che si impone su Aima 7-5 6-1. Nel doppio, iniziato poco prima delle 14, si è imposta la coppia piemontese Thavarajasingam e Rescia sulle magliesi Pinto e Forte per 6-4 6-1.

La rimaneggiatissima B1 maschile, invece, come da pronostico, ha ceduto al Play Pisana di Roma. Sono scesi in campo Silvio Mencaglia (2.4), Mattia Leo (2.7) Marco Cezza (3.5) e l’esordiente Gianluca Romano (3.4). I romani si confronteranno nel turno successivo con il CT Zavaglia di Ravenna, prima classificata del 1.

Per il direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Soddisfatto per la bella prestazione e importante vittoria delle ragazze della serie C femminile che hanno compiuto un passo importante per la promozione in serie B2. Ora ci aspetta una impegnativa partita di ritorno dove dovremo conquistare, assolutamente, due incontri per centrare l’obiettivo. Peccato per la non brillante prestazione del doppio che, nel caso fosse stato vinto, avrebbe reso la trasferta piemontese una pura formalità. Per la B1 maschile rispettato l’obiettivo iniziale della permanenza che ha offerto l’opportunità a qualche ragazzo del settore giovanile di esordire in un campionato difficile e che sarà senz’altro preziosa per la crescita dell’attività agonistica”.

Prossimo appuntamento per il CT Maglie, per i playoff della serie C femminile, domenica 10 luglio nella trasferta piemontese per la partita di ritorno della finale per la promozione in serie B2.