LECCE – Gabriel saluta il Salento ma anche l’Italia: salta l’accordo col Torino

Quando sembrava ormai cosa fatta, ecco la retromarcia: Gabriel Vasconcelos Ferreira, ormai ex portiere del Lecce, non ritroverà i giallorossi sulla sua strada. L’estremo difensore brasiliano, che sembrava ormai aver trovato l’accordo col Torino, avrebbe preferito rinunciare all’opportunità di giocarsi un posto da titolare nel club granata per accettare un’offerta proveniente dalla sua nazione, quella del Curitiba, squadra di prima serie brasiliana.

Gabriel sarà un altro dei colonnelli del Lecce a cambiare aria nella prossima stagione, dopo Fabio Lucioni e Massimo Coda. Dopo aver collezionato oltre cento presenze con il club salentino, tra Serie A 2019-20 e Serie B 2020-21 e 2021-22, con annessa promozione, l’atleta nativo di Unai dovrebbe ritornare in patria, spiazzando il Torino che aveva puntato forte sulla sua figura.