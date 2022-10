TENNIS – Ritorna Crepaldi e il Ct Maglie vince a Novara: comincia bene il campionato di A2 per i salentini

Comincia col piede giusto il campionato di tennis A2 a squadre maschile per il Circolo Tennis Maglie, vittorioso in trasferta sul TC Piazzano Novara. Del gruppo ha fatto parte anche Erik Crepaldi, al ritorno dopo il terribile incidente che gli ha fatto rischiare la vita, a settembre dello scorso anno.

Insieme a Crepaldi, il tecnico Michele Pasca ha schierato Geoffrey Blancaneaux (2-1), Fabrizio Ornago (2.2), Daniel Bagnolini (2.3), Silvio Mencaglia (2-4), Mattia Leo (2.7), Gabriele Frisullo (3.2) e capitan Marco Baglivo (3-3). Insieme alla squadra, i dirigenti Antonio Baglivo e Luciano Ancora.

Gli allenamenti del giornop prima hanno evidenziato la necessità di non rischiare un impiego di Crepaldi per consentirgli un ulteriore recupero ed essere utilizzato nei prossimi incontri. Nel singolare, vittorie di Ornago in due set su Zapelli; di Blancaneaux, per ritiro, su Fonio; per Silvio Mencaglia in due set su ll’ex magliese Yannick Jankovits; Nulla ha potuto Frisullo contro il più quotato Ciurletti. Nel doppio, successi per Blancaneaux-Ornago su Zapelli-Ciurletti e per Mencaglia-Frisullo su Jankovits-De Filippis.

Per il vicepresidente del CT Maglie, Luciano Ancora: “Grandissima prestazione del Circolo Tennis Maglie, che ha iniziato con grande determinazione il suo cammino in serie A2. Gli avversari hanno dimostrato di meritare la fama che li precedeva, ma la compagine magliese è stata coesa, fisicamente in forma e tecnicamente molto cresciuta rispetto lo scorso anno. E’ stata una grande gioia rivedere Erik Crepaldi in formazione, preziosissimo anche come accompagnatore, a dispensare consigli, specie ai più giovani atleti. Un ottimo inizio!”.

Per il presidente del CT Maglie, Antonio Baglivo: “Soddisfatto della prestazione della squadra e come sempre si è visto un grande spirito di gruppo al quale ha contribuito in modo determinante il ritorno di Erik Crepaldi”.

Prossimo appuntamento domenica 30 ottobre, inizio alle ore 10, con il CT Maglie che ospita l’AMP Pavia.