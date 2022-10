LECCE – Baschirotto pronto per la Juve: “La affronteremo senza paura”

Il jolly difensivo del Lecce, Federico Baschirotto, ha parlato quest’oggi del momento della squadra e della prossima, difficile sfida con la Juventus.

Il veneto ha aperto la conferenza stampa tornando su Bologna: “Purtroppo siamo partiti timorosi, il rigore poi ci ha tagliato le gambe. Non possiamo permettere più gol sulle palle inattive dove dobbiamo essere più pronti, e ci dobbiamo lavorare questa settimana. Con Arnautovic? Su una ripartenza l’ho buttato per terra e si è lamentato con l’arbitro, poi abbiamo avuto un confronto normale come tanti ne avvengono in campo, ma è finito tutto dopo il triplice fischio”.

Su ruolo e approccio con la Serie A: “Mi sto trovando bene da centrale, il mio obiettivo è limare ogni difetto quanto più possibile. L’approccio con la A? Qui la palla scorre più velocemente, ci sono meno errori, un ritmo maggiore e sempre pressione sul portatore di palla e questo ti porta ad avere meno possibilità di errore”.

Baschi è tra i giallorossi più amati: “Mi fa grandissimo piacere, segno che hanno recepito quello che mettiamo in campo, tutti dobbiamo dare il massimo in qualsiasi situazione in cui ci troviamo. I nostri tifosi ci portano a vivere la settimana sulle ali dell’entusiasmo dobbiamo andare in campo senza avere paura dell’avversario“.

Ora c’è la Juve: “La stiamo preparando molto bene. E’ sempre bello giocare contro grandi squadre e noi ci vogliamo fa trovare pronti, arriverà qui una Juventus aggressiva che si vuole riscattare quindi non possiamo permetterci di commettere errori. La affronteremo faccia faccia e senza paura. La sfida con Vlahovic poi è stimolante”.