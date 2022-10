CICLISMO – Mtb: Castro Legend Cup, 800 atleti da tutta Italia sulle strade salentine: i vincitori, categoria per categoria

Imponente la partecipazione di biker da tutta Italia, accorsi, domenica scorsa, a Castro, dove si è corsa la quinta edizione della Castro Legend Cup, organizzata dal Ciclo Club Spongano. Circa 800 gli atleti giunti nel Salento da ogni parte d’Italia per cimentarsi col percorso di 75 km, per la marathon, e di 53 km per la granfondo, sui sentieri del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-Leuca e Bosco di Tricase.

A tagliare per primo il traguardo, dopo 2 ore e 50 minuti, è stato il campione italiano ed europeo in carica, Fabian Rabensteiner, davanti al colombiano Leonardo Paez e a Jakob Dorigoni; tra le donne, cavalcata solitaria per la lituana Katazina Sosna, che ha preceduto Luisa De Lorenzo Poz e Oriana Damiri.

Il podio master sui 75 km è stato composto da Roberto Semeraro (Team Eracle), Pasquale Sirica (Pit Stop Racing Team) e Nicola Pugliese (Team Eracle).

Nella granfondo, primato per Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino), davanti a Concetto Gianni (Team Bike Noto-Salvatore Rametta) e Francesco Rizzeri (Asd 1275 Bike). Il trofeo femminile va ad Angela Pisano (Bike Team Cutrofiano) davanti a Francesca Ingrosso (Asd Tre Cycling) e Romina Stefanizzi (Bikers Squinzano). Presenti anche tre atleti paralimpici che hanno portato a termine la granfondo: Pierluigi Maggio (asd Mollare Mai), Giuseppe Di Leo (Ciclistica Castrovillari) e Dario Panico (Mtb Martano).

I vincitori Marathon:

Elite uomini: Fabian Rabensteiner (Wilier Pirelli Factory Team)

Under 23 uomini: Dario Cherchi (KTM Alchemist Powered Brenta Brakes)

Elite sport: Roberto Semeraro (Team Eracle)

Master 1: Pasquale Sirica (Pit Stop Racing Team)

Master 2: Nicola Pugliese (Team Eracle)

Master 3: Aldo Nasello (Revolution Bike)

Master 4: Gianfranco Monteleone (Asd Bike 1275)

Master 5: Luigi Stomeo (Maglie Bike)

Master 6: Vito Lombardo (Special Bikers Elios Team)

Master 7: Mauro Giacometti (Asd Sport Bike)

Master 8: Paolo Federico Demonte (Master Team Asd)

Elite donne: Katazina Sosna (Torpado Factory Team)

Under 23 donne: Oriana Damiri (Asd Rolling Bike)

Master donna 1: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero)

Master donna 2: Anna Ciccone (Asd Locorotondo)

Master donna 3: Luisa De Lorenzo Poz (Team Estebike Zordan)

I vincitori Granfondo:

Juniores: Andrea Sicuro (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Master junior: Mattia Calabriso (Asd Sport Bike)

Elite sport: Rosario Signoriello (Asd Sali in Sella)

Master 1: Marco Ferruccio Tondo (Asd Amici del Velodromo)

Master 2: Concetto Gianni (Team Bike Noto-Salvatore Rametta)

Master 3: Andrea Pagliara (Team Aurispa)

Master 4: Orazio Gattulli (New Cycling Team)

Master 5: Alessandro Fittipaldi (Bikemania Asd)

Master 6: Domenico Del Vecchio (Team All Bike Ruvo di Puglia)

Master 7: Marco Fortunato (Lineaorobike Avezzano)

Master 8: Guido Biasoli (Polisportiva Villafontana)

Elite master donna: Giulia Capoccia (Mtb Martano)

Master donna 1: Francesca Ingrosso (Asd Tre Cycling)

Master donna 2: Angela Pisano (Bike Team Cutrofiano)

Master donna 3: Loredana De Iaco (FK Bike Scorrano)

I campioni regionali Fci Puglia Marathon:

Under 23: Ivan Schito (Scuola di Ciclismo Tugliese Salentino)

Elite sport: Roberto Semeraro (Team Eracle)

Master 1: Martino Filomena (Team Bike Martina Franca)

Master 2: Nicola Pugliese Nicola (Team Eracle)

Master 3: Salvatore De Iaco (Team Aurispa)

Master 4: Pasquale Semeraro (New Cycling Team)

Master 5: Luigi Stomeo (Maglie Bike)

Master 6: Luciano De Donno (Maglie Bike)

Master 7: Vittorio Piccoli (Team Bike Martina Franca)

Master 8: Giuseppe Lazzazzara (GC Fausto Coppi Acquaviva)

Master donna: Anna Ciccone (Asd Locorotondo)

I vincitori della finalissima X-Legend Italia:

Elite sport: Roberto Semeraro (Team Eracle – finalista del Trofeo dei Parchi Naturali)

Master 1: Francesco Sanseviero (Bike in Tour Vallo di Diano – finalista del Trofeo dei Parchi Naturali)

Master 2: Nicola Pugliese (Team Eracle – finalista del Challenge XCP Mtb Puglia)

Master 3: Aldo Nasello (Revolution Bike – finalista del Mediterranea Mtb Challenge)

Master 4: Gianfranco Monteleone (Asd Bike 1275 – finalista del Trofeo dei Parchi Naturali)

Master 5: Paride Catapano (Pedale Massafra – finalista del Trofeo dei Parchi Naturali)

Master 6: Vito Lombardo (Special Biker Elios Team – finalista del Trofeo Dei Parchi Naturali)

Master 7: Mauro Giacometti (Master Team Asd – finalista del Marathon Bike Cup)

Master 8: Agostino Oss (Gsa Penne Sprint – finalista del Rampitek)

Master donna 1: Mara Parisi (UCD Rionero Il Velocifero – finalista del Trofeo dei Parchi Naturali)

Master donna 2: Anna Ciccone (Asd Locorotondo – finalista del Challenge XCP Mtb Puglia)

Master donna 3: Luisa Poz De Lorenzo (Team Estebike Zordan – finalista del Rampitek)