TENNIS – Piacenza steso anche nel ritorno, il Ct Lecce sbarca in B2

Il Circolo Tennis Lecce batte il Club Piacenza Nino Bixio e sbarca in serie B2.

La squadra guidata da Tommaso Mannarini e Andrea Trono si è resa protagonista di un’annata trionfale chiudendo la stagione con zero sconfitte. Domenica scorsa la formazione leccese ha superato la compagine piacentina in trasferta col punteggio di 3-0, in virtù delle vittorie nei match singolari ottenute da Jacopo Denitto, Alessandro Coccioli e Gianmarco Micolani. Un risultato che ha fatto il paio con la finale di andata giocatasi al “Mario Stasi”’che si concluse con punteggio di 4-2 per il Ct Lecce. Denitto ha avuto la meglio su Simone Martina per 6-2, 6-1, Micolani ha battuto Mauro Bosio per 6-4, 6-3 e a Coccioli è bastato un game per avere ragione di un Luca Bolla ritiratosi per infortunio.

Il team leccese promosso in serie B2 è formato da Andrea Trono, Lorenzo Lanzilotto, Gianmarco Micolani, Jacopo Denitto, Alessandro Coccioli, Federico Sgarra, Gabriele Leccisi e Giovanni Moles. Una promozione figlia di una stagione estenuante che ha premiato la continuità di rendimento e di risultati del Ct Lecce. “L’anno prossimo affronteremo la nuova categoria con lo scopo di lanciare altri giovani del nostro circolo – dichiara Andrea Trono -. Questa è una squadra composta esclusivamente da ragazzi del Circolo Tennis Lecce e sarà così anche in futuro”. Le vittorie del team capitanato da Trono coincidono con i successi di Franco Agamenone. La stella del Ct Lecce ha vinto il secondo torneo da 25mila dollari del 2021 dopo aver superato in finale Matteo Arnaldi per 6-4, 7-5 a Casinalbo (provincia di Modena). Il tennista Italo-argentino, inoltre, ha collezionato il quinto titolo ITF dell’anno.

(fonte: Comunicato stampa – foto: la squadra promossa in B2)