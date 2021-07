SERIE C – Il punto mercato su Taranto e Virtus Francavilla

TARANTO – Il Taranto ha finalmente iniziato ad ufficializzare i primi movimenti in vista della prossima stagione 2021/22. Dopo aver svolto tutte le pratiche per l’iscrizione, i rossoblù hanno comunicato, poche ore fa, che ripartiranno dal duo Montervino (ds) – Laterza (allenatore). Nei prossimi giorni verranno presentati i primi acquisti e le relative riconferme del gruppo della passata stagione.

VIRTUS FRANCAVILLA – La società brindisina ha avuto molto più tempo rispetto alle concorrenti per programmare al meglio la prossima annata. I colpi in canna sono tanti e il più vicino è sicuramente quello che porta il nome di Mario Prezioso. Il calciatore arriverà dalla Primavera del Napoli. L’altro nome caldo è Sergio Maselli, altro centrocampista under, di proprietà del Lecce (con cui ha esordito in Serie B lo scorso anno ed è stato artefice di una grande annata in Primavera) e in uscita, per volere della società, per “farsi le ossa”. Per la difesa piace Andrea Petta del Bitonto.

Ufficiali: Patierno (a. Svinc.), Perez (a. Arezzo), Carella (c. Conferma), Tchetchoua (c. Conferma), Milli (p. Lecce).

(foto: S. Maselli, ph. Coribello-SalentoSport)