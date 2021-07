TENNIS – Ct Maglie, un successone la due giorni dedicata alla disabilità

Sono terminati in maniera festosa, sui campi in terra rossa del Circolo Tennis Maglie, i due giorni dedicati a sport e disabilità con i numerosi partecipanti uniti in un unico abbraccio.

La manifestazione, terza tappa del Circuito Tennis FISDIR, è stata organizzata organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva Disabilità Intellettive e Relazionali (FISDIR), in collaborazione con il Circolo Tennis Maglie, ed ha visto la partecipazione di ragazzi, genitori e accompagnatori da tutta Italia tra i quali spiccava una numerosa comitiva da San Vito al Tagliamento (Pn) con l’ACSD “Arcobaleno” accompagnata dal Referente Tecnico Nazionale del Tennis FISDIR, Vincenzo Morgante.

Presenti alla manifestazione e alle premiazioni il consigliere regionale FIT e direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, il presidente regionale FISDIR Puglia, Floriana De Vivo, il presidente regionale ACSI (Associazione Cultura Sport e Tempo Libero), Antonio Pascali, e il fiduciario regionale Tennis in Carrozzina e Responsabile per la Puglia e Basilicata settore tennis FISDIR il tecnico nazionale Enrico Ranieri.

Al di là del risultato sportivo, con vincitore della tappa Eric Fiorenzato sul campione uscente Antonio Catalano, è stata una vittoria dei valori fondamentali dello sport che ha visto nella partecipazione collettiva il motivo principale per festeggiare insieme.

Al termine della manifestazione, il Referente Tecnico Nazionale del Tennis FISDIR, Vincenzo Morgante, ha voluto ringraziare i genitori dei ragazzi partecipanti che, con il loro impegno e non senza sacrifici, permettono la loro partecipazione a questi eventi che si svolgono in tutta Italia.

Morgante, inoltre, ha voluto ringraziare il Circolo Tennis Maglie per l’ospitalità e l’organizzazione di un evento che, per sua natura, presenta specifici problemi organizzativi.

Il responsabile Tecnico Regionale FISDIR, sezione Tennis, Enrico Ranieri, traccia un bilancio con uno sguardo sul futuro del tennis in carrozzina e disabilità: “Grande partecipazione di pubblico e accompagnatori che ci fa ben sperare per un maggiore coinvolgimento delle associazioni e dei circoli per portare avanti sempre di più questi due progetti che sono sicuramente vincenti”.

Il consigliere regionale FIT e direttore sportivo del CT Maglie, Antonio Baglivo, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell’evento. “L’organizzazione di un torneo speciale come questo è stato un impegno che abbiamo affrontato con grande entusiasmo per dimostrare la nostra vicinanza e sensibilità al mondo della disabilità. Abbiamo visto in campo anche del bel gioco, una sportività olimpica, tanto divertimento e condivisione. Siamo orgogliosi per la riuscita della manifestazione tanto è che per l’anno prossimo chiederemo alla federazione europea che ci venga assegnato un analogo evento a livello internazionale”.

(fonte: Comunicato stampa)