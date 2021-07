SCHERMA – Ancora un riconoscimento per le Lame Azzurre Brindisi: per Rubino un incarico in federazione

Ancora un prestigioso riconoscimento per l’Asd Scherma Lame Azzurre Brindisi; anche questa volta fuori dalla “pedana”.

Dopo essere stati insigniti dalla Federazione Italiana Scherma, dello “scudo d’argento”, come società, questa volta è il presidente della società, Alessandro Rubino a fregiarsi di una nomina di rilievo all’ interno della stessa Federazione Nazionale; infatti, Alessandro Rubino sarà uno dei componenti della commissione scuola-immagine-propaganda.

Questo riconoscimento ha una doppia valenza per il maestro Rubino: la prima testimonia l’ottimo lavoro svolto dalla società, a partire dagli atleti e dallo staff tecnico, magistralmente condotto dal maestro Flavio Zumbo, in tutti questi anni; la seconda invece rappresenta un’inedita ed importante svolta per la scherma brindisina; infatti, è la prima volta da 60 e passa anni a questa parte, vale a dire da quando la scherma è approdata in questa città, che un suo rappresentante entri a far parte dello staff federale.

Questo rappresenta un motivo d’orgoglio e di incentivo a continuare su questa strada.

(fonte: Comunicato stampa; foto: il maestro Rubino con un suo allievo)