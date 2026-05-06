TENNIS – Numeri record al 23° Trofeo Maglio, vincono Brolih e Silfverschiold

Il 23° Trofeo Maglio, tappa prestigiosa del circuito Tennis Europe Junior Tour, ha confermato il Circolo Tennis Maglie come centro nevralgico del tennis giovanile europeo. L’edizione 2026 ha registrato numeri record, accogliendo circa 160 atleti in rappresentanza di 19 nazioni, generando un importante indotto economico e d’immagine per tutto il Salento.

Le finali del 2 maggio hanno visto il trionfo della svedese Josephine Silfverschiold nel singolare femminile e dello sloveno Niko Brolih in quello maschile. Entrambi i vincitori hanno concesso il bis nei tornei di doppio: la Silfverschiold in coppia con la britannica Florea e Brolih insieme al rumeno Coman.

La dirigenza del circolo, guidata dal presidente Walter Mega e dal vice Antonio Sorrento, ha espresso grande soddisfazione per il successo organizzativo e il clima di fair play. Il direttore del torneo, Antonio Baglivo, ha sottolineato il valore dello scambio culturale tra i giovani atleti, ringraziando le istituzioni e lo sponsor Maglio Cioccolato Italiano per il supporto fondamentale. Anche il presidente regionale FITP, Francesco Mantegazza, ha elogiato la qualità organizzativa del club, definendolo una garanzia per il tennis internazionale.