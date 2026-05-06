BOXE – Copertino capitale dei guantoni: si chiude con successo la tre giorni giovanile firmata BeBoxe e Caroli Hotels

Si chiude oggi, 6 maggio, la prima edizione del grande evento di pugilato internazionale che ha trasformato Copertino nel cuore pulsante della boxe giovanile europea. La manifestazione, nata dalla sinergia tra BeBoxe, Caroli Hotels, la FPI e il Comitato Regionale Puglia, con il supporto della Regione Puglia, ha animato il Salento per tre intense giornate di sport e spettacolo.

Il ring di Copertino ha rappresentato una tappa fondamentale per la Nazionale Italiana U17 femminile, impegnata in un percorso di preparazione cruciale in vista dei Campionati Europei previsti per il prossimo ottobre in Montenegro. Tra le protagoniste più attese è scesa in campo l’atleta locale Morena Stifani, cresciuta sportivamente proprio a Copertino con il sostegno del gruppo Caroli Hotels e osservata speciale per un posto nel gruppo azzurro che volerà ai campionati continentali.

Gli incontri sono coperti mediaticamente grazie alla trasmissione integrale in diretta streaming su canali dedicati (@Webtvbea su Youtube). Come sottolineato da Francesco Stifani della BeBoxe, questo appuntamento non è che il primo tassello di un progetto di crescita volto a consolidare il Salento come polo di riferimento nazionale per il pugilato internazionale: l’obiettivo è già fissato per il mese di settembre, quando si punterà ad ampliare ulteriormente la partecipazione ospitando fino a otto diverse squadre straniere.