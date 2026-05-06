TRIATHLON – Gallipoli incorona Insalata e La Fronza: successo per l’apertura stagionale del circuito olimpico

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico e critica la Gallipoli Olympic Triwave Caroli Edition, la manifestazione di triathlon olimpico svoltasi il 3 maggio nella “Città Bella“. L’evento, che ha segnato il debutto della stagione agonistica pugliese, ha visto la partecipazione di 174 atleti giunti da ogni parte d’Italia per sfidarsi sulle canoniche distanze di 1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa. Organizzata dalla Asd Salento Triathlon Enjoy insieme a Caroli Hotels, la gara ha offerto scenari mozzafiato, dalla partenza presso l’Ecoresort Le Sirene fino alla frazione podistica conclusiva sul lungomare Galilei.

In campo maschile il gradino più alto del podio è stato occupato da Michele Insalata (Otrè Triathlon Team), capace di fermare il cronometro a 1h56’36” precedendo Roncone e De Benedetto dopo un finale mozzafiato. Tra le donne ha dominato Vanessa La Fronza (Aura Triathlon Team) con il tempo di 2h13’56”, staccando nettamente Venuto e Albani. La tappa gallipolina ha rivestito un’importanza strategica essendo l’unica fermata pugliese del prestigioso Trofeo Magna Grecia, circuito interregionale che coinvolge il Sud Italia.

La soddisfazione degli organizzatori e delle istituzioni locali conferma Gallipoli come scenario d’eccellenza per lo sport nazionale, capace di fondere perfettamente competizione agonistica e promozione territoriale. Il bilancio finale parla di una giornata caratterizzata da un elevato tasso tecnico e da una perfetta macchina organizzativa, che lascia ottime premesse per il prosieguo della stagione tennistica e sportiva nel Mezzogiorno.