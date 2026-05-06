AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 26ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 26
Alixias-Poggiardo 0-1
Presicce Acquarica-Atl. Ascla Tiggiano 1-3
C.D. Melissano-Salve/Morciano 3-0 a tav.
Aradeo-Pol. Uxentum 4-1
FC Galatone-Castrignano 3-0
City Gas Revolution-Galatone Romidò 3-1
E. Coluccia Cutrofiano-Salento Over Seclì 06/05 h 20.30
CLASSIFICA
Poggiardo 66
Alixias 54
Salento Over Seclì 52
Atl. Ascla Tiggiano 50
FC Galatone 50
Aradeo 46
Fatac Scorrano 42
C.D. Melissano 39
FC Castrignano 32
Galatone Romidò 25
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 16
City Gas Revolution 15
Pol. Uxentum 10
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 27
City Gas Revolution-Salento Over Seclì 08/05 h 20.30
FC Castrignano-Presicce Acquarica 09/05 h 15
E. Coluccia Cutrofiano-Pol. Uxentum 11/05 h 20.30
Galatone Romidò-C.D. Melissano 11/05 h 20.30
FC Galatone-Poggiardo 12/05 h 20.30
Fatac Scorrano-Aradeo 12/05 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
22 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Greco Dan. (Galatone Romidò), Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)